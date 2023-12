Dünya, 2023'te Google'da en çok hangi kelimeleri arattı?

Kaliforniya merkezli teknoloji devi Google'ın kategorilere ayırarak açıkladığı 2023 yılının en çok arananlar listesi küresel ilgi alanları ve eğilimleri gözler önüne serdi.

1 Ocak ve 27 Kasım 2023 tarihleri arasındaki aramalarda en çok aranan kategori çeviri oldu. Bunu sanat ve eğlence, metin, eğitim ve alışveriş izledi.

Haber

Listenin haber kategorisinde en çok aranan ifade "İsrail-Hamas savaşı" oldu.

Bunu haziran ayında Kanada açıklarında patlayan Titanik denizaltı aracı ve şubat ayında Türkiye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerini merak edenlerin "Türkiye deprem" kelimeleriyle yaptığı arama izledi.

Geçen yıl listenin başını "Ukrayna" çekmişti.

Kişi

Google'ın en çok aranan isimler listesinde ilk sırada Amerikan futbolu yıldızı Damian Hamlin yer aldı.

Listede en çok aranan ikinci isim Amerikalı aktör Jeremy Renner, üçüncü isim ise Romanya'da organize suç ve insan kaçakçılığı zanlısı olarak tutuklu bulunan Andrew Tate oldu.

2022 yılının en çok aranan ismi Johnny Depp olmuştu.

Eğlence

Eğlence dünyasında, en çok aranan film "Barbie" oldu. Bunu Barbie ile eş zamanlı olarak gösterime giren "Oppenheimer" filmi ve Hint gerilim filmi "Jawan" onu takip etti. Televizyonda ise "The Last of Us", "Wednesday" ve "Ginny and Georgia" 2023'te ilgi çeken ilk üç dizi oldu.

En çok aranan aktör Jeremy Renner olurken, onu Amerikalı aktris Jenna Ortega ve Japon tiyatro oyuncusu Ichikawa Ennosuke takip etti. Johnny Depp bu kategoride geçen yıl da listenin başında yer almıştı.

Yoasobi'nin "アイドル (İdol)" adlı şarkısı Google'da bu yıl en çok aranan şarkı oldu. Bunu bu yaz tartışmaların ardından listelerde yükselen Jason Aldean'ın "Try That In A Small Town" ile Shakira ve Bizarrap'ın "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" şarkıları takip etti.

Shakira en çok aranan şarkıcı kategorisinin ilk, Jason Aldean da ikinci sırasında yer aldı.

En çok aranan oyunlar listesinde ise ilk üç sırayı Hogwarts Legacy, The Last of Us ve Connections oluşturdu.

Spor

Spor kategorisinde Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'nin yeni takımı Miami CF, Google'ın en çok aranan spor takımı olarak başı çekti. İkinci sırada NBA ligi basketbol takımı Los Angeles Lakers, üçüncü sırada ise halen Suudi Arabistan futbol liginin ikincisi El Nasır futbol takımı oldu.

En çok aranan sporcularda ise ilk sırada Amerikan futbolu yıldızı Buffalo Bills oyuncusu Damian Hamlin, ikincisi sırada Fransız futbolcu Kylian Mbappe ve üçüncü sırada bir başka Amerikan futbolu yıldızı Kansas City Chiefs oyuncusu Travis Kelce yer aldı.

Spor dalında geçen yılın en çok aranan ismi ünlü tenisçi Novak Djokovic olmuştu.

Tarifler

2023 yılında Google'da en çok aranan tarifler kategorisinde bir Kore yemeği olan Bibimbap birinci, Güney İspanya'dan Espeto ikinci ve Endonezya'dan Papeda üçüncü sırayı aldı.

Haritalar

2023 yılında en çok aranan park listesinde Barselona'daki Park Güell ilk sırayı aldı. Bunu New York'taki Centra park ve Londra'daki Hyde Park takip etti.

En çok aranan müzeler arasında Paris'te Louvre Müzesi birinci, Musee d'Orsay da üçüncü sırada yer aldı. Londra'daki British Museum da listede ikinci sıraya yerleşti.

En çok aranan stadyumlar listesinde ise ilk iki sırayı İspanya kaptı. Barselona'daki Spotify Camp Nou ve Madrid'deki Santiago Bernebeu stadyumlarını Londra'daki Wembley Stadyumu izledi.