Dünya 2024'te hangi önemli olaylara sahne olacak?

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da seçimler, Paris Olimpiyat Oyunları ve fazlası: Dünya bu yıl nelere sahne olacak?

2024 yılının neler getireceği bilinmez ancak tarihleri verilen bir dizi siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmelerle dünyanın bu yıl sahne olacağı olayları derledik:

BRICS grubu genişliyor

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan hükümetlerarası BRICS grubu bu yıl beş yeni üye daha kabul etti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya, 1 Ocak itibarıyla BRICS'in yeni üyeleri oldu.

Arjantin de BRICS'e katılmaya davet edilmişti ancak ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei buna sıcak bakmadı.

Tayvan seçimleri

2024'ün ilk seçimleri 13 Ocak'ta Tayvan'da yapılacak. Tayvanlılar üç aday arasından ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçecek.

Tayvan'ı kendi topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak gören Çin, bu seçimleri "savaş ve barış arasında bir seçim" olarak nitelendirdi.

Seçim sonuçları ABD ile Çin arasındaki gerilimi ateşleme riski taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini söylese de demokrasisini destekliyor ve adaya askeri yardımda bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası

Fildişi Sahili, 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan 34. Afrika Uluslar Kupasına ev sahipliği yapacak.

İlk maçta ev sahibi Fildişi Sahili, Abidjan'ın kuzeyindeki Alassane Ouattara Stadyumu'nda Gine-Bissau ile karşılaşacak.

Rusya'da seçim: Putin koltuğunu devredecek mi?

Rusya, başkanlık seçimlerinde oy kullanmak üzere 17 Mart'ta sandık başına gidiyor.

20 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Vladimir Putin yine aday ve yeniden seçilme ihtimali yüksek görünüyor.

Putin'in en güçlü rakibi Alexei Navalny şu anda Kuzey Kutbu'nun kuzeyindeki bir ceza kolonisinde 19 yıllık hapis cezasını çekiyor.

Ukrayna'da binlerce Rus askerinin ölümüne neden olan ve ülke sınırları içinde tekrarlanan saldırılara yol açan son derece maliyetli bir savaş başlatmasına rağmen Putin hâlâ büyük bir desteğe sahip.

Hindistan'da genel seçimler

Bu yıl seçime gidecek bir diğer ülke de Hindistan.

Yüz milyonlarca Hintli, nisan ve mayıs ayları arasında Başbakan Narendra Modi'ye üçüncü bir dönem daha vadeden genel seçimler için sandık başına gidecek.

Milliyetçi lider anketlerde önemli bir üstünlüğe sahip ve aralık ayında eyalet seçimlerinde kazandığı üç büyük zafer sonrası kampanyasına başlayacak.

Ancak ülkede özellikle Müslüman azınlığa yönelik devam eden insan hakları ihlalleri, üçüncü bir Modi dönemi söz konusu olduğunda endişeleri de beraberinde getiriyor.

Avrupa Parlamentosu yenileniyor

Haziran ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinin, bazı üye ülkelerde aşırı sağın yükselişi nedeniyle tarihin en çekişmeli seçimlerinden biri olması bekleniyor.

6 ila 9 Haziran'da yapılacak seçimlerde Avrupalılar, merkez sağ Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) hakim olduğu 720 üyeli parlamentonun yenilenmesi için oy kullanacak.

Bu, 2020'de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden resmen ayrılması sonrası yapılacak ilk seçim olacak.

Paris'te Olimpiyat ateşi

Paris yüz yıl sonra yeniden Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

2024 Olimpiyatları 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkentinde düzenlenecek. Hentbol, futbol ve ragbi turnuvaları 24 Temmuz gibi erken bir tarihte başlayacak.

Şehir, 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasındaysa Paralimpik Oyunları'nı ağırlayacak.

Olimpiyatlarda Rusya ve Belarus'tan sporcular, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle takım etkinlikleri dışında sadece tarafsız olarak yarışabilecek.

Trump mı, Biden mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nin kasım ayında, 2020'de olduğu gibi, Eski ABD Başkanı Donald Trump ve mevcut Başkan Joe Biden arasında bir seçim yapması bekleniyor. Ancak koşullar biraz farklı.

Trump şu anda dört ceza davasıyla karşı karşıya ve üçüncü bir ABD eyaleti tarafından da seçimlerden diskalifiye edildi.

Şu anda Gazze ve Ukrayna'daki savaşların odaklarından biri olan Biden hakkındaysa, ABD Temsilciler Meclisi tarafından oğlunun yabancı ticari ilişkilerinden uygunsuz bir şekilde faydalanıp faydalanmadığına ilişkin bir soruşturma yürütülüyor.

Azerbaycan COP 29'a ev sahipliği yapacak

Bu yılki COP 29 iklim zirvesini petrol ve doğal gaz ülkesi Azerbaycan ağırlayacak.

Azerbaycan, aralık ayında diğer Doğu Avrupa ülkelerinin de desteğini alarak ihaleyi kazandı.

Rusya, bir AB ülkesi tarafından yapılacak herhangi bir teklifi veto edeceğini bildirmişti.

Neyse ki zirve, 11-24 Kasım tarihleri arasında başkent Bakü'de düzenlenecek.

Gündemdeki ana konunun "fosil yakıtlardan uzaklaşmanın finansmanı" olması bekleniyor.

Türkiye'de yerel seçimler

2023'te zorlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bırakan Türkiye, bu yıl da yerel seçimler için sandık başına gidecek.