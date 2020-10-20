  • BIST 1.207
  • Altın 484,156
  • Dolar 7,8920
  • Euro 9,3203
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 9 yeni vaka, 6 vaka yerel

Dünya 5G'ye geçerken Ay yüzeyine 4G kuruluyor

»
NASA ve Nokia tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında, Ay üzerinde insan varlığını sürdürme amacı ile 2028 yılına kadar bir ay üssü inşa edilmesi ve 4G teknolojisinin işlevsel hale getirilmesinin hedeflendiği açıklandı.
Dünya 5G'ye geçerken Ay yüzeyine 4G kuruluyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Ay yüzeyine 4G kablosuz sinyal ağı yerleştireceği belirtildi.

NASA ve teknoloji firması Nokia tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında, Ay üzerinde insan varlığını sürdürme amacı ile 2028 yılına kadar bir ay üssü inşa edilmesi ve 4G teknolojisinin işlevsel hale getirilmesinin hedeflendiği açıklandı. 

CNN televizyonunun haberinde, NASA'nın, Ay yüzeyindeki araçların kontrolü, yol bulma ve görüntü akışı dahil olmak üzere, veri iletimi ve haberleşmenin sağlanması için ayırdığı 370 milyon dolarlık bütçenin 14 milyon dolarını Nokia'nın BellLabs isimli firmasına aktardığı belirtildi.

Ay'daki kablosuz iletişim ağı teknolojisi, aşırı sıcak ve radyasyonla kaplı yüzey özelliklerine dayanacak şekilde özel olarak tasarlanacak. Roket iniş ve kalkışlarında yüzeyde meydana gelecek titreşimlerden de etkilenmeyecek.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Facebook aşı karşıtı reklamları yasaklıyor14 Ekim 2020 Çarşamba 13:29
  • iPhone 12 çıktı: 5 G teknolojisiyle çalışacak ilk Apple telefonu14 Ekim 2020 Çarşamba 13:02
  • Uzayda bulundu şimdi Türkiye’de. Tüm dünya o sırrın peşinde12 Ekim 2020 Pazartesi 14:30
  • Ferrari, yalnızca 1 adet ürettiği Omologata'yı tanıttı12 Ekim 2020 Pazartesi 12:50
  • Pandemiye rağmen yatırım arttı! Ek istihdam...12 Ekim 2020 Pazartesi 10:31
  • iPhone 12 serisinin piyasa tarihi de sızdırıldı10 Ekim 2020 Cumartesi 13:30
  • Seçim tedbiri! Facebook askıya aldı!08 Ekim 2020 Perşembe 13:10
  • Instagram 10. yaşına özel yeni özellikler getirdi!07 Ekim 2020 Çarşamba 14:10
  • Bir Kahve Satarken Siber Suç Sahibi Olmayın!07 Ekim 2020 Çarşamba 09:12
  • Aygıt yazılımı önyükleme kiti olarak bilinen yazılım türünü kullanan casusluk eylemi tespit edildi06 Ekim 2020 Salı 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti