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Dünya ekonomisi yüzde 3 küçüldü, zenginlerin serveti 74 trilyon dolara yükseldi

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Dünya ekonomisi yüzde 3 küçüldü, zenginlerin serveti 74 trilyon dolara yükseldi
Dünya ekonomisi yüzde 3 küçüldü, zenginlerin serveti 74 trilyon dolara yükseldi

Koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde 3 ay içinde küresel ekonomi yüzde 3 oranında küçülürken, milyoner ve milyarder zenginlerin sayısı son bir senede yüzde 9 oranında artış gösterdi.

Son bir yılda dünya üzerindeki zenginlerin serveti ise 74 trilyon dolara yükseldi.

En çok milyoner Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya, Almanya ve Çin'den çıkarken Kuveyt, Tayland, Hong Kong, Avusturya ve Brezilya gibi ülkelerin olduğu ilk 25 ülke sıralamasına Türkiye giremedi.

Ekonomi ve ülkelerin refah seviyeleriyle ilgili analizler yapan Capgemini Araştırma Enstitüsü, koronavirüs krizi sonrası 2020 yılı raporunu yayımladı.

Rapora göre 2020'nin ilk çeyreğinde şubat ayından bu yana Covid-19 sebebiyle dünya piyasalarından 18 trilyon dolar silinirken, 1 milyon dolar ve üstü servete sahip zenginlerin sayısı büyük artış gösterdi.

Verilere göre 2019'a kıyasla 2020'de piyasaların durgunluğuna rağmen zenginlerin global serveti yüzde 6 ila 8 oranında arttı.

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