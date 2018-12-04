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Dünya Engelliler Günü’nde Döveç Group’ta “Engelsiz Bir Gün”etkinliğine katıldı

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Ülkemizin köklü kuruluşlarından Döveç Group 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kapsamında farkındalık yaratmak için Mağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.
Dünya Engelliler Günü’nde Döveç Group’ta “Engelsiz Bir Gün”etkinliğine katıldı

Ülkemizin köklü kuruluşlarından Döveç Group 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kapsamında farkındalık yaratmak için Mağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında özel öğrencilerle zaman geçiren Döveç ekibi, minik öğrencilerin yaptığı yemeklerden tatma şansı elde etti.

Döveç Grup Mağusa Özel Eğitim Merkezi mutfak atölyesine katkı yaparak, vatandaşların merkezi ziyaret etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Belkide en anlamlı etkinliklerden biri olan Engellerin herdaim kaldırılabiliceğini gözler önüne seren bu güzel günde, Döveç Group’ta farkındalık yaratmak adına Mağusa Özel Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak engelli çocuklarımızı mutfak atölyesinde ziyaret etti.

Aslında gerçekte engellerin olmadığının kanıtı olarak bu özel çocuklar kendi yetiştirdikleri marullarıyla kısır yaparak oldukça güzel bir ev sahipliği yaptılar. Döveç Grup’ta  mutfak atölyesine katkıda bulunarak kayıtsız kalmadığını göstermiş oldu.Gerek çocuklara eğitim veren öğretmenlerin ,gerekse yetkililerin özenli çalışması bu pırıl pırıl çocukların gelişiminden belli oluyordu. Biz Döveç Grup olarak bu gelecek vaad eden özel çocuklarla olmaktan çok keyif aldık. En yakın zamanda kendilerini ziyaret etmeniz için sizleri bekliyorlar.

Döveç Ekibi, Mağusa Özel Eğitim Merkezi’nin Yetkilisi Emir Ali Bey’inde  yardımlarıyla bu anlamlı organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşadılar.

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