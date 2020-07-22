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Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 15 milyonu aştı

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Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 15 milyonu aştı
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 15 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 15 milyonu geçti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 15 milyon 7 bin 125'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 4 milyon 12 bin 188 kişi Covid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (2 milyon 129 bin 53), Hindistan (1 milyon 194 bin 85), Rusya (783 bin 328), Güney Afrika (381 bin 798), Peru (357 bin 681), Meksika (349 bin 396), Şili (334 bin 683), İspanya (313 bin 274), İngiltere (295 bin 817), İran (278 bin 827), Pakistan (266 bin 96), Suudi Arabistan (255 bin 825) ve İtalya (244 bin 752) oldu. Türkiye'deki vaka sayısı 221 bin 500'e ulaştı.

Vaka sayısı 70 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Bangladeş (210 bin 510), Kolombiya (204 bin 5), Almanya (203 bin 846), Fransa (177 bin 338), Arjantin (130 bin 774), Kanada (111 bin 508), Katar (107 bin 430), Irak (97 bin 159), Endonezya (89 bin 869), Mısır (89 bin 78), Çin (83 bin 693), İsveç (78 bin 166), Ekvador (74 bin 620), Kazakistan (73 bin 468) ve Filipinler (70 bin 764)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 616 bin 508 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19'a yakalanan 9 milyon 13 bin 381 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 5 milyon 377 bin 236 aktif vaka bulunuyor.

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