Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 14 milyon 855 bini aştı

Yeni tip koronavirüs dünya genelinde 14 milyon 855 binden fazla insana bulaştı.
Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 613 bin 248’e ulaşırken 8 milyon 907 binden fazla insan iyileşti.
En fazla vakanın olduğu yer ise Amerika Birleşik Devletleri.
ABD’de toplam vaka sayısı 3 milyon 961 bini geçti.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 143 binden fazla insan hayatını kaybetti.
ABD’nin ardından 2 milyon 121 bin vaka ve 80 binin üzerinde can kaybıyla Brezilya geliyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.