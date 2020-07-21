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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 14 milyon 855 bini aştı

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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 14 milyon 855 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 14 milyon 855 bini aştı

Yeni tip koronavirüs dünya genelinde 14 milyon 855 binden fazla insana bulaştı.

Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 613 bin 248’e ulaşırken 8 milyon 907 binden fazla insan iyileşti.

En fazla vakanın olduğu yer ise Amerika Birleşik Devletleri.

ABD’de toplam vaka sayısı 3 milyon 961 bini geçti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 143 binden fazla insan hayatını kaybetti.

ABD’nin ardından 2 milyon 121 bin vaka ve 80 binin üzerinde can kaybıyla Brezilya geliyor.

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