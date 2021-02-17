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Dünya Genelinde Kovid-19 Vaka Sayısı 110 Milyonu Geçti

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 110 milyonu aştı.  
Dünya Genelinde Kovid-19 Vaka Sayısı 110 Milyonu Geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 110 milyonu aştı.  

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 110 milyon 35 bin 727’ye yükseldi.

ABD, 28 milyon 381 bin 220 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 937 bin 320 ile Hindistan, 9 milyon 921 bin 981 ile Brezilya, 4 milyon 99 bin 323 ile Rusya, 4 milyon 58 bin 468 ile İngiltere, 3 milyon 489 bin 129 ile Fransa, 3 milyon 96 bin 343 ile İspanya, 2 milyon 739 bin 591 ile İtalya, 2 milyon 602 bin 34 ile Türkiye, 2 milyon 352 bin 766 ile Almanya, 2 milyon 202 bin 598 ile Kolombiya, 2 milyon 33 bin 60 ile Arjantin, 2 milyon 4 bin 575 ile Meksika, 1 milyon 596 bin 673 ile Polonya, 1 milyon 534 bin 34 ile İran, 1 milyon 494 bin 119 ile Güney Afrika, 1 milyon 276 bin 618 ile Ukrayna, 1 milyon 244 bin 729 ile Peru, 1 milyon 233 bin 959 ile Endonezya, 1 milyon 99 bin 654 ile Çekya ve 1 milyon 34 bin 795 ile Hollanda izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 429 bin 822 kişi yaşamını yitirdi, 84 milyon 865 bin 62 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 22 milyon 741 bin 402 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

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