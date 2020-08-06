  • BIST 1.092
  • Altın 467,991
  • Dolar 7,0795
  • Euro 8,4011
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKA1220 test, 4 pozitif vaka

Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 12 Milyonu Geçti

» »
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 12 Milyonu Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 12 Milyonu Geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 12 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 12 milyon 25 bin 722 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke, sırasıyla ABD (2 milyon 500 bin 845), Brezilya (1 milyon 970 bin 767), Hindistan (1 milyon 325 bin 729), Rusya (669 bin 26), Güney Afrika (363 bin 751), Şili (338 bin 291), Peru (301 bin 457), Meksika (300 bin 254), İran (274 bin 932) ve Pakistan (254 bin 286) oldu.

Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 219 bin 506'ya ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 18 milyon 837 bin 615'e ulaşırken, virüs nedeniyle 707 bin 218 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bel Ağrısı Belirtilerine Dikkat !05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:06
  • Çocuklarda ishale dikkat!05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:00
  • Kadınlarda Hormonal Bozukluklar Stres Kırığına Neden Olabiliyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:31
  • Kahvenin azı karar, fazlası zarar05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:19
  • Büyük göğüsler sağlığı bozuyor !05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:01
  • Her 40 kişiden 1'inde panik atak görülüyor !05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:32
  • Anemi Tedavisinde Öncelikle Kansızlığın Nedeni Belirlenmelidir05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:09
  • Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozuyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:31
  • Diyaliz Hastaları Meyve Tüketimine Dikkat!05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:00
  • Güneşin Etkisinin Daha Yoğun Hissedildiği Günler Başladı05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti