  • BIST 118.786
  • Altın 399,042
  • Dolar 6,8520
  • Euro 7,8389
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPCR test ücretlerinde indirim!

Dünya genelinde son 100 saatte 1 milyon Kovid-19 vakası tespit edildi

» »
Dünya genelinde son 100 saatte 1 milyon Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya genelinde son 100 saatte 1 milyon Kovid-19 vakası tespit edildi

Dünya genelinde yaklaşık 100 saatlik bir süre içinde 1 milyon Kovid-19 vakası tespit edildi.

Reuters'ın derlediği verilere göre, geçtiğimiz 100 saat içinde 1 milyon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Böylelikle dünya genelindeki toplam vaka sayısı 14 milyona ulaştı.

Bu rakam salgının Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkmasından bu yana bu denli kısa sürede kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak öne çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan son açıklamada, son 24 saat içinde dünya genelinde 237 bin 743 yeni vaka tespit edildiği kaydedilmişti.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Virüste umut veren araştırma: Bağışıklığı 20 yıl sürebilir17 Temmuz 2020 Cuma 20:30
  • Türk bilim insanları COVID-19'un neden olduğu koku ve tat kaybını araştırdı17 Temmuz 2020 Cuma 20:06
  • Prof. Unutmaz: Covid-19'a karşı çok etkili yeni antikorlar geliştirildi17 Temmuz 2020 Cuma 19:58
  • Bilim insanları metal yiyen bir bakteri keşfetti17 Temmuz 2020 Cuma 19:39
  • 20 dakikada sonuç veren ‘corona’ testi geliştirildi17 Temmuz 2020 Cuma 17:38
  • 'Koronavirüste yorgunluk ve nefes darlığı 6 ay devam ediyor'17 Temmuz 2020 Cuma 17:28
  • Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu17 Temmuz 2020 Cuma 17:25
  • Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 14 milyona yaklaştı17 Temmuz 2020 Cuma 17:22
  • Fransa'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 138'e çıktı17 Temmuz 2020 Cuma 13:40
  • Brezilya'da koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı17 Temmuz 2020 Cuma 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti