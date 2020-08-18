  • BIST 1.086
  • Altın 476,830
  • Dolar 7,3802
  • Euro 8,7828
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Dünya genelinde vaka sayısı 22 milyonu aştı

» »
Dünya genelinde vaka sayısı 22 milyonu aştı
Dünya genelinde vaka sayısı 22 milyonu aştı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 22 milyon 49 bin 426’ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 777 bin 439’a yükselirken 14 milyon 791 binden fazla insan iyileşti.

En fazla vakanın olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam vaka sayısı 5 milyon 612 bini geçti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 173 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletlerini takip eden ve Latin Amerika’da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya’da vaka sayısı 3 milyon 363 bine, can kaybı da 108 bin 654’e çıktı.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ders arası uyku başarıyı arttırıyor17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:04
  • Boyun fıtığı hayatınızı kâbusa çevirmesin!17 Ağustos 2020 Pazartesi 19:31
  • Bugün teşhis konulan 9 Covid-19 vakasından 4’ü yerel!17 Ağustos 2020 Pazartesi 19:23
  • Diyabet oranları neden artıyor?17 Ağustos 2020 Pazartesi 19:04
  • Islak mayoyla uzun süre durmak idrar yolu enfeksiyonunu tetikliyor17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:41
  • 'Sıkı topuz' kellik sebebi17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:12
  • Ombudsman Sağlık Bakanlığı’nın bazı kişilere ülkeye girişlerde PCR testi ayrıcalığı yaptığı iddiaları konusunda soruşturma yaptı17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:10
  • Hava nasıl olacak?17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:40
  • Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı Brezilya'da 105 bini, Hindistan'da 50 bini aştı17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:50
  • Yeni Zelanda’da Covid-19 nedeniyle seçimler 4 hafta ertelendi17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti