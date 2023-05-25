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Dünya Sağlık Örgütü: COVID-19’dan daha ölümcül kıyamet günü varyantına hazırlıklı olmalıyız

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Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri koronavirüs'ten bile ölümcül bir hastalığa karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.
Dünya Sağlık Örgütü: COVID-19’dan daha ölümcül kıyamet günü varyantına hazırlıklı olmalıyız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni bir halk sağlığı krizi tehdidinin yolda olduğunu ve buna karşı şimdiden hazırlıklı olunması gerektiğini bildiriyor.

İsviçre‘nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi forumunda konuşan DSÖ Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Yeni hastalık ve ölüm dalgalarına neden olan başka bir varyantın ortaya çıkma tehdidi devam ediyor” diyor.

Yeni varyantın COVID-19’dan çok daha ölümcül olabileceği konusunda uyaran Ghebreyesus, “Bu kutuyu böyle yoldan aşağı tekmeleyemeyiz. Meseleyi erteleyemeyiz. Bir sonraki salgın kapıyı çaldığında kararlı ve toplu bir şekilde yanıt vermeye hazır olmalıyız” ifadelerini kullanıyor.

‘Kıyamet günü varyantı ortaya çıkabilir’

Euronews‘ün aktardığına göre, Ghebreyesus daha da ölümcül potansiyele sahip başka bir patojenin ortaya çıkma tehdidinin oldukça yüksek olduğunu vurguluyor.

DSÖ 2018’de, halk sağlığı için en büyük riski oluşturan dokuz öncelikli hastalık listesi belirlemişti. Korona türü virüsler tedavi eksikliği veya bir pandemiye neden olma yetenekleri nedeniyle en riskli tür olarak kabul ediliyor.

Ghebreyesus, koronavirüs pandemisinin en karanlık günlerinin tarihe geçmesine rağmen, dünyayı başlı başına değiştirme gücüne sahip bir “kıyamet günü varyantı“nın hala ortaya çıkabileceğini belirtti ve en tehlikeli patojenleri tespit etmek ve izlemek için yeni bir küresel plan ortaya koyulması gerektiğinin altını çiziyor.

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