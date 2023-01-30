  • BIST 5.096,29
  • Altın 1163.448
  • Dolar 18.807
  • Euro 20.4355
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

» »
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, 2019'un son günlerinde ortaya çıkan corona virüsü salgınıyla ilgili yaptığı komite toplantısı sonrasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve küresel bir panik yaratan corona virüsü salgını ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni bir açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren DSÖ’nün komite toplantısı sonrasında corona virüsü salgınının gidişatı ile ilgili açıklamalar geldi. Yapılan açıklamada, “Komite, Covid-19’un halen insan sağlığına ve sağlık sistemine ciddi zarar verecek kadar tehlikeli” denildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yumurtalık kanseri vakalarını sadakat kartları ile tespit ettiler28 Ocak 2023 Cumartesi 23:32
  • Çocuklarda Covid-19’un tekrar görülme tehlikesi28 Ocak 2023 Cumartesi 19:53
  • Yetersiz beslenmenin yol açtığı 22 sağlık sorunu28 Ocak 2023 Cumartesi 16:18
  • Alkol aldıktan sonra kızarıyorsanız dikkat… Ciddi bir probleminiz olabilir27 Ocak 2023 Cuma 23:15
  • Pfizer’ın Covid-19 ve grip aşılarındaki inme riski endişe yarattı27 Ocak 2023 Cuma 16:17
  • Özellikle çocuklar için tehlike taşıyor27 Ocak 2023 Cuma 13:56
  • Tip 2 diyabet, kanserden ölme riskini iki katına çıkarıyor26 Ocak 2023 Perşembe 22:39
  • Bilimsel araştırma: Pancar suyu kasların kuvvetini artırıyor26 Ocak 2023 Perşembe 13:45
  • Kolera 26 ülkeye yayıldı! Ölü sayısı hızla artıyor26 Ocak 2023 Perşembe 12:58
  • Antibiyotiklere dirençli olan hastalık endişe yarattı25 Ocak 2023 Çarşamba 21:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti