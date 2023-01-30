Dünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, 2019'un son günlerinde ortaya çıkan corona virüsü salgınıyla ilgili yaptığı komite toplantısı sonrasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve küresel bir panik yaratan corona virüsü salgını ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni bir açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren DSÖ’nün komite toplantısı sonrasında corona virüsü salgınının gidişatı ile ilgili açıklamalar geldi. Yapılan açıklamada, “Komite, Covid-19’un halen insan sağlığına ve sağlık sistemine ciddi zarar verecek kadar tehlikeli” denildi.