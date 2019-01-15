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SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre karbonhidrat ‘hayat kurtarabilir’

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Kepekli ekmek, yulaf gibi ‘iyi’ karbonhidratlardaki liflerin koruyucu etkiye sahip olduğunu ortaya koyan çalışmaya göre düşük karbonhidrat diyeti iyi bir tercih değil
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre karbonhidrat ‘hayat kurtarabilir’

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) görevlendirilmesiyle yapılan bir araştırmaya göre makarna, ekmek, çerez, bakliyatlar ve kepekli tahıllarda yani ağırlıklı olarak karbonhidratlarda bulunan lifin daha fazla tüketilmesi, insanlarda kalp hastalıkları ve erken ölüm riskini azaltıyor. Araştırma sonuçları, popüler düşük karbonhidrat diyetinin en iyi seçenek olmadığını ortaya koyuyor.

 

Bilim insanları günde en az 25 —29 gram arasında olmak üzere 30 gram ve üzerinde lif alınması gerektiğini belirtiyorlar.

HER BİN KİŞİDE 13 DAHA AZ ÖLÜM

 

Lancet adlı tıp dergisinde yayımlanan incelemeye göre, lif yönünden zengin gıdalar tüketenlerde kalp hastalıklarına bağlı ölüm ve diğer nedenlerden kaynaklı ölüm oranları daha az lifli besinler alanlara göre yüzde 15-30 oranında düşüyor. Koroner kalp hastalığı, inme, tip 2 diyabet ve kolorektal kanser de yüzde 16-24 oranında azalıyor. Sonuçlar, yüksek lifli besinler tüketen her 1000 kişi için daha az lifli gıda tüketenlere göre 13 daha az ölüm ve 6 daha az koroner kalp hastalığı vakası anlamına geliyor.

Bilim insanları araştırma kapsamında, 135 milyon kişinin verilerini içeren 185 gözlemsel çalışmayı, 4 bin 635 erişkini kapsayan 58 klinik çalışmayı incelediler. 
Bir günde tüketilen diyet lifindeki her 8 gram artışta toplam ölüm ve koroner kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve kolorektal kanser insidansı yüzde 5-27 oranlarında azaldı. İnme ve meme kanserine karşı koruma da arttı.

 

"DÜŞÜK KARBONHİDRAT DİYETİ YETERLİ LİF SAĞLAYAMAZ"

Araştırma ekibinin başında yer alan profesör Jim Mann konuya ilişkin açıklamasında düşük karbonhidrat diyetinde lif bakımından zengin gıdalar tüketmenin zor olduğunu belirtti. Bazı insanların lif takviyesi aldıklarını anımsatan Mann "Bu takviyelerin fayda gösterdiğine dair büyük kanıtlar yok. Yalnızca meyve ve sebzelerden yeterli miktarda lif elde etmek de neredeyse imkansız" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar her karbonhidrat diyetinin lif bakımından zengin olmadığının altını çiziyorlar.

 

 

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