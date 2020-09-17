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Dünya Sağlık Örgütü'nün baş bilim insanı virüsün bitiş tarihini açıkladı: Aşı için üzecek senaryo

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Dünya Sağlık Örgütü’nün baş bilim insanı olarak bilinen Soumya Swaminathan, korona virüs salgınının bitiş tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün baş bilim insanı virüsün bitiş tarihini açıkladı: Aşı için üzecek senaryo

Tüm dünya, korona virüs salgınının ne zaman sona ereceğine odaklanmış durumda. Webtekno’dan Eray Kalelioğlu’nun haberine göre 2019 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ - WHO) baş bilim insanı olarak görev yapan Hint Doktor Soumya Swaminathan, salgınla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. COVID-19 öncesi döneme dönmenin beklenildiği kadar yakın olmadığını vurgulayan Swaminathan, 2022 yılını işaret etti. Swaminathan'ın açıklamaları, maske ve dezenfektanların en az 1 yıl daha hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacağını gösteriyor.

BİR SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI YANLISI AÇIKLAMA DAHA

Birleşmiş Milletler Vakfı tarafından düzenlenen bir sanal etkinlikte gazetecilere seslenen Soumya Swaminathan, COVID-19 aşısının bulunmasının yeterli olmayabileceğini, bu aşının sürdürülebilir olması gerektiğini ifade ediyor. Salgında gözle görülür kontrolün sağlanabilmesi için dünya nüfusunun yüzde 60 ila yüzde 70'inin aşılanması gerektiğini söyleyen Swaminathan, insanların COVID-19'a karşı bağışıklık kazanması gerektiğini ifade ediyor. Swaminathan'ın bunun sağlanabilmesi için öngördüğü tarihse 2022.

AŞININ TEK BAŞINA YETMEME İHTİMALİ DE VAR

Dünya Sağlık Örgütü'nün bir numaralı bilim insanı, aşıdan umutlu olsa da bunun tek başına yeterli olup olmayacağı şu an için belli değil. Bu konunun da altını çizen Swaminathan, aşının ne kadar süreyle koruyuculuk sağlayacağının bilinmediğini, ekstra güçlendiricilere ihtiyaç duyulabileceğini ifade ediyor. Yani aşı bugün bulunsa ve dünya nüfusunun tamamına ulaşsa bile gelecekte ne olacağı hala büyük bir sır.

“VİRÜS KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR”

Dr. Soumya Swaminathan'ın dikkat çekici açıklamalarından bir tanesi de bilim insanlarının yaptığı çalışmalar. Şu an için sürdürülen çalışmaların virüsü yok etme odaklı olmadığını ifade eden Swaminathan, yapılan çalışmaların virüsü kontrol altına almaya odaklı olduğunu söylüyor. Ayrıca bazı bilim insanlarının koronavirüsün mevsimsel bir hastalık olduğu düşüncelerine katılmadığını belirten Swaminathan, COVID-19'un zaman zaman iniş çıkışları olan bir hastalık olduğunu sözlerine ekledi.

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