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Dünyada Bir İlk! Kanser Tedavisinde Bomba Gelişme

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İsrailli bilim insanları, CRISPR Cas-9 adı verilen gen düzeltme tekniğini kullanarak, farelerdeki kanserli hücreleri yok etmeyi başardı.
Dünyada Bir İlk! Kanser Tedavisinde Bomba Gelişme

Tel Aviv Üniversitesi'nden araştırmacılar, sistemin hayvanlarda oluşan kanseri tedavi etmek için kullanılabileceğini savunuyor.

Araştırması bilimsel hakemli 'Science Advances' dergisinde yayınlanan Profesör Dan Peer, İsrail medyasına verdiği demeçte, "daha zarif kemoterapi" olarak tanımladığı sürecin herhangi bir yan etkisinin görülmediğini aktardı.

Prof. Peer, "Bu şekilde tedavi edilen bir kanser hücresinin tekrar aktif hale gelmeyeceğine inanıyoruz Bu teknoloji kanser hastalarının hayat beklentisini artırabilir. Ve umuyoruz ki bir gün tedavi edebilir" ifadesini kullandı.

Dan Peer, bu teknikle tümörün üç uygulamada yol edilebileceğini de sözlerine ekledi.

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