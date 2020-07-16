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Dünyada ilk kez anne karnındaki bebekte corona virüs tespit edildi

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Dünyada ilk kez anne karnındaki bebekte corona virüs tespit edildi
Dünyada ilk kez anne karnındaki bebekte corona virüs tespit edildi

Fransa'daki doktorlar, bebeklerin henüz anne karnındayken yeni tip corona virüse yakalanabileceğini bildirerek, dünyadaki Covid-19’la enfekte olan ilk doğmamış çocuk vakasını açıkladı.

Bilim insanları, Nature Communications dergisinde yayınlanan "SARS-CoV-2 (Covid-19) enfeksiyonunun transplasental bulaşması" başlıklı bir makalede detayları anlatılan vakanın, tıp dünyasında yeni bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

CORONA VİRÜS RAHİMDE BULAŞABİLİYOR

Şimdiye kadar, doğmamış bir çocuğun corona virüse rahim içinde yakalanabileceğini gösteren sınırlı sayıda bilgi bulunuyordu. Ancak, Paris'teki Antoine Béclère hastanesinden çalışan makalenin yazarları, "SARS-CoV-2'nin transplasental bulaşması"nın  mümkün olduğunu kanıtladı.

Araştırmacılar, 23 yaşındaki ve 35 haftalık hamile olan bir kadının ateş ve öksürük nedeniyle 24 Mart’ta hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Anne corona virüs testinde pozitif çıktı, sezaryen ile doğum yaptı ve erkek bebek hemen hastanenin doğum sonrası yoğun bakım ünitesine alındı. Bebeğin de Covid-19 hastası olduğunu belirten doktorlar, tedavisinin ardından anneyle birlikte 18 gün sonra taburcu olduğunu yazdı.

 

Ç﻿​OCUKTA BEYİN İLTİHABINA RASTLANDI

Ancak, doktorlar plasenta aracılığıyla anneden çocuğun kan dolaşımına geçen corona virüs nedeniyle bebeğin beyninde  iltihaplanma olduğunu belirtti.  Yazarlar, "Plasenta, corona virüs enfeksiyonu tarafından tetiklenen ciddi sistemik maternal inflamatuar durumla tutarlı, akut ve kronik inflamasyon belirtileri gösterdi" ifadelerini kullandı.

Mart ve Nisan aylarında da İtalya'da 31 kadın üzerinde yapılan küçük bir çalışmada, doğmamış bebeklerin virüsü annelerinden alabildiğini gösteren bulgulara rastlanmıştı.

 
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