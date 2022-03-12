Dünyada tütün kaynaklı ölümlerin gelecek 8 yılda iki katına çıkması öngörülüyor

Dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü kullanımından kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybederken bu sayının, gelecek 8 yılda iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) girişimiyle, sigaranın zararlarını önlemek, kullanımını azaltmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 9 Şubat, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak anılıyor.

AA muhabirinin DSÖ, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yeşilay Derneği ve Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü (AICR) verilerinden derlediği bilgilere göre, tütün mamulleri, tüketicilerinin yarısından fazlasının hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Sigaraya bağlı hastalık ve ölümlerin artması üzerine 1987 tarihinden itibaren tütünle mücadele konusunda küresel düzeyde çalışmalar yürütülüyor.

DSÖ'nün 2021 verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar insan sigara içiyor ve 2025'te bu rakamın 1,7 milyara ulaşacağı sanılıyor.

Tütün kullanımında yaş ortalaması 46 yaş ve üstü. Bu ortalama, erkeklerde 45-54, kadınlarda ise 55-64 yaş grubu olarak belirtiliyor.

Dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü kullanımından kaynaklı kalp krizi, kanser, damar hastalıkları, hipertansiyon ve solunum yolu hastalıkları gibi nedenlerle hayatını kaybediyor. Bu can kayıplarından 1 milyondan fazlası ise sigara dumanına maruz kalmaktan kaynaklanıyor.

Sigara kaynaklı ölümlerin gelecek 8 yılda iki katına çıkması öngörülüyor.

DSÖ’nün tahminlerine göre, dünyadaki çocukların yarısı tütün dumanına maruz kalırken yaklaşık 70 bin çocuk, pasif etkilenme sonucu solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle 5 yaşından önce hayatını kaybediyor.

Sigara kullanım oranları ülkelerin ve bölgelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık gösteriyor. Verilere göre, dünyada 1 milyarın üzerinde aktif sigara kullanıcısı var ve bunların yüzde 84'ü gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde yaşıyor.

Türkiye’de 15 milyon insan sigara kullanıyor

Türkiye’de her yıl 100 bin kişi tütün kullanımından kaynaklı hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor.

TÜİK'in açıkladığı veriler göre, Türkiye'de 15 milyondan fazla kişi sigara tüketiyor. Her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı, 2016'da yüzde 26,5 iken, 2019'da yüzde 28’e çıktı.

Türkiye’de 35-44 yaş grubu erkeklerin yüzde 52,9'u, aynı yaş grubundaki kadınlarınsa yüzde 24,1'i her gün sigara kullanıyor.

DSÖ’nün verilerine göre, Türkiye'deki ölümlerin erkeklerde yüzde 31’i, kadınlarda ise yüzde 12’si tütün kullanımına bağlı hastalıklar yüzünden gerçekleşiyor.

Tütün kullanımından dolayı her yıl yaklaşık 83 bin kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'de, 252 bin çocuk ise maruz kaldığı dumandan dolayı ölüyor.

FutureBright Group - Yeşilay iş birliğinde 2 bin kişinin katılımıyla yapılan araştırma, Kovid-19 salgını sırasında Türkiye'de sigara kullananların yüzde 5'inin sigarayı bırakmak istediğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 51'i ise sigarayı bırakma fikrine olumlu baktı.

En çok tütün kullanan ülkeler

Dünyada en yüksek sigara içme oranları Güneydoğu Asya ve Balkan ülkelerinde bulunurken Batı Avrupa ve Amerika’da bu oran daha düşük görülüyor.

Birçok Güney ve Güneydoğu Asya ülkesinde, sigara içme oranı erkekler arasında daha yüksek. Örneğin Endonezya'da erkeklerin sigara içme oranı yüzde 76,2 iken, kadınlarda bu oran sadece yüzde 3,6.

DSÖ ve ülkeler bazında yürütülen tütün karşıtı kampanyaların etkili olmasıyla sigara bağımlılığı dünya çapında hızla düşme eğiliminde.

Örneğin, 2000 yılında İngiltere'de sigara içme oranı yüzde 38 iken, söz konusu kampanyalar sonrası bu oran yüzde 19'lara kadar düştü.

Tütün içen dünya nüfusunun üçte ikisini Çin, Hindistan, Endonezya, ABD, Rusya, Bangladeş, Japonya, Türkiye, Vietnam ve Filipinler oluşturuyor.

Bu ülkeleri sırasıyla Myanmar, Şili, Lübnan, Sırbistan, Bangladeş, Yunanistan ve Bulgaristan takip ediyor.