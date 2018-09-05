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Dünya'dan 250 kat fazla su bulunan gezegenler keşfedildi

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Bilim insanları, yeni keşfedilen TRAPPIST-1 yıldız sistemindeki 7 gezegenin kayaç yapıda olduğunu ve bazılarında Dünya'dan daha fazla su bulunduğunu belirledi.
Dünya'dan 250 kat fazla su bulunan gezegenler keşfedildi

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, İsviçre'nin Bern Üniversitesinden gök bilimci Simon Grimm'in önderlik ettiği bilim insanları, ilk kez 2016'da keşfedilen TRAPPIST-1 sistemindeki öte gezegenlerin kütle ve kompozisyonlarına ilişkin detaylı çalışma yaptı.

Gezegenlerin yörüngesindeki yıldız ile Dünya arasında gözlemlenebilir olduğu "geçiş zamanı varyasyonlarını" (TTV) inceleyen bilim insanları, 7 gezegenin kütlelerinin büyük ölçüde kayaçlardan oluştuğu, bazı gezegenlerin kütlelerinin yüzde 5'e kadar, yani Dünya'dakinden 250 kat fazla su içerdiğini ortaya çıkardı.

Dünya'ya 40 ışık yılı mesafedeki TRAPPIST-1 sisteminde yer alan gezegenlerden üçü, ilk kez Avrupa Güney Gözlemevinin Geçiş Halindeki Gezegen ve Gezegensiler Küçük Teleskobu (TRAPPIST) tarafından keşfedilmişti. Ertesi yıl Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), sistemde toplam 7 gezegen olduğunu, bunların hepsinin yıldızın canlı yaşamının ortaya çıkmasına müsait yaşanabilir bölümünde bulunduğunu açıklamıştı.

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