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Dünyadan Türkiye'ye destek devam ediyor: "70 ülke talepte bulundu, 3 bin personel geldi"

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Depremin ikinci gününde de yabancı ülkelerin yardımları sürüyor
Dünyadan Türkiye'ye destek devam ediyor: "70 ülke talepte bulundu, 3 bin personel geldi"

BK merkezli Oxfam ve Britanya Kızılhaç Derneği, bağış kampanyası başlattı.

Uluslararası bağış kampanyasının açıklamasında, bugün bir Oxfam ekibinin değerlendirme yapmak üzere Türkiye'ye gideceği de belirtildi.

11.50:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Diğer ülkelerden 3 bin 294 arama kurtarma personeli geldi. 70'in üzerinde ülke talepte bulundu, 14'ü fiilen sahada" dedi.

11.38:

Birleşik Krallık'tan (BK) gelecek yardım ekibinin yola çıkmaya hazır olduğu bildirildi. Tıbbi destek ekibinde cerrahlar, paramedik personeli ve ilkyardım görevlilerinin yer aldığı ifade edildi.

11.23:

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, depremden etkilenenlere Avustralya Kızılhaçı aracılığıyla ilk aşamada 10 milyon Avustralya doları (yaklaşık 130 milyon TL) değerinde insani yardım gönderileceğini bildirdi.

10.56:

Çin, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet kurtarma çalışmalarına destek için sivil yardım ekibini Türkiye'ye gönderdi.

Global Times'ın haberinde, arama kurtarma teşkilatı Ramunion'a bağlı 8 kişilik ekibin, kurtarma radarı, enkaz keski araçları ve özel eğitimli bir köpekle yola çıktığı bildirildi. Haberde, yarın öğle saatlerinde afet bölgesine ulaşması beklenen ekibin, ulusal ve uluslararası arama ve kurtarma görevlerinde geniş tecrübeye sahip olduğu ifade edildi.
 

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde dün (6 Şubat Pazartesi) meydana gelen iki şiddetli deprem, Türkiye ve Suriye'de en az 5 bin kişinin ölümüne neden olurken, 15 binden fazla kişi de yaralandı.  Sarsıntılar Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Adana, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'ı da etkiledi.

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