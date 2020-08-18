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Dünyanın en büyük varlık fonu 21 milyar dolar kaybetti

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Dünyanın en büyük varlık fonu 21 milyar dolar kaybetti
Dünyanın en büyük varlık fonu 21 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en büyüğü durumundaki Norveç varlık Fonu, yılın ilk yarısında, hisse senedi piyasasındaki sıçramanın yılın başlarındaki kayıpları kapatmaya yetmemesinden dolayı 21 milyar dolar kaybetti.

Oslo merkezli fon, Salı günü yaptığı açıklamaya göre, söz konusu dönemde yüzde 3.4 ya da 188 milyar kron (21 milyar dolar) eridi.

Fonun yardımcı CEO'su Trond Grande, yaptığı açıklamada, "Piyasaların ikinci çeyrekte iyi bir toparlanma göstermelerine karşın, halen kayda değer bir belirsizliğe tanık oluyoruz" dedi.

1.2 trilyon dolar büyüklüğündeki fon için oldukça çalkantılı bir dönemdi. Bu yılki getiriler üzerinde oldukça yoğun bir baskı oluşturan piyasa kaosuna ek olarak, fon ayrıca hedge fon yöneticisi Nicolai Tangen'in yeni CEO olarak atanmasına yönelik siyasi tartışmaların da içine çekildi.

Tangen, Yngve Slyngstad'dan görevi 1 Eylül'de devralmaya hazırlanıyor. Ancak parlamentonun bu hafta hükümeti bu atamaya karışması, ertelemesi ve hatta durdurması konusunda yetkilendirip yetkilendirmeyeceği henüz açık değil. Fona ev sahipliği yapan merkez bankası, Tangen'in atanması konusunda, yen, başkanın kendi kişisel serveti ile ilgili olarak olası çıkar çatışması meydana gelebileceği endişelerin dolayı ciddi eleştiriler ile karşı karşıya bulunuyor.

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