Dünyanın her yerinden çiftler tüp bebek tedavisi için Kıbrıs’ı tercih ediyor

Bundan kısa bir süre önce’ye kadar Kıbrıs’ta tüp bebek tedavisi popüler değilken, şimdi ise Kıbrıs, tüp bebek tedavilerinde oldukça popüler bir yer haline gelmiş bulunmaktadır.

Kıbrıs’ta tüp bebek tedavileri çok kısa sürede ve çok hızlı bir şekilde medikal turizmin gelişimini sağlamış bulunmaktadır. Bundan dolayı da, dünyanın her yerinden çiftler buraya anne-baba olma hayallerini gerçekleştirmek ve bunun yanında da güzel rahatlatıcı bir tatil yapmak için Kıbrıs’ı tercih etmektedirler.

Tüp bebek tedavilerinde ülkenin yasal uygulamaları oldukça önemli bir etkendir. Avrupa ve Asya ülkelerinde yasal açıdan donasyon, cinsiyet seçimi ve embriyo dondurma işlemleri hizmeti vermediği için Kıbrıs’ta tüp bebek tedavileri yasal uygulamalar açısından daha avantajlı olmaktadır. Örneğin Türkiye’de yumurta donasyonu, sperm donasyonu, embriyo donasyonu ve cinsiyet seçimi yasal olmadığı için yapılamamaktadır. Bu yüzden Dünyanın bir çok yerinde yasal uygulamardan dolayı bu işlemlerin yapılamaması infertilite problemine sahip çiftler veya çocuklarının cinsiyetini önceden belirlemek isteyen çiftler Kıbrıs’ı tercih etmektedir.

Dünyanın her yerinden çiftler tüp bebek tedavisi için Kıbrıs’ı tercih etmektedir. Bu tercihlerinin en büyük sebebi Kıbrıs’ta tüp bebek tedavisinin yüksek başarı oranlarına sahip olmasıdır. Bu yüksek başarı oranı merkezden merkeze değişiklik gösterirken, çiftlerin dikkat etmesi gereken seçecekleri tüp bebek merkezinin başarı oranına, labaratuvar donanımına ve merkezin bu alandaki tecrübesi hakkında detaylı bilgiye sahip olmaktır.

Kıbrıs tüp bebek merkezleri’nden biri olan Dünya Tüp Bebek Merkezi, Kıbrıs’taki yüksek başarı oranı, profesyönelliği ve sürekli olarak kendini geliştiren ve dünya teknolojisini takip eden laboratuvar donanımı ile çiflterin pozitif sonuca ulaşmasını sağlamaktadır. Dünya Tüp Bebek Merkezi’nin, Kıbrıs’ta oldukça prestijli bir klinik olup, yüksek başarı oranına sahip ve karşılanabilir işlem ücretleri ile son zamanlarda çiftler açısından Kıbrıs’a seyehat etmeleri için oldukça popüler hale gelmiştir