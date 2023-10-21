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SON DAKİKAİsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor

Dursun Özbek'ten şampiyonluk Erden Timur'dan Fenerbahçe yorumu

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, hedeflerinin Trendyol Süper Lig'de tekrar şampiyonluğa ulaşmak olduğunu dile getirdi.
Dursun Özbek'ten şampiyonluk Erden Timur'dan Fenerbahçe yorumu

Anıtkabir ziyaretinden sonra Başkan Dursun Özbek ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özbek, Galatasaray'ın Atatürk'e olan sevgisini bugün bir kez daha gördüklerini aktardı.

"Galatasaray'a olan, Ata'mıza olan sevgiyi yadırgamamak lazım. Yepyeni Galatasaraylı bir nesil büyüyor. Bu yeni neslin yüzünü güldürecek bir Galatasaray yaratmanın peşindeyiz. Buradaki kalabalık gerçekten çok güzeldi. Muazzam bir sevgi seli vardı."

Ligde bu akşam Beşiktaş'la oynayacakları derbiyle ve genel hedefleriyle ilgili de konuşan Özbek, "Hedefimiz şampiyonluk. Derbide de çok güzel bir maç olacak. 50 bine yakın taraftarımız olacak. Güzel bir maç bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırılarına da işaret etti.

"Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Maalesef Orta Doğu'da cereyan eden olaylardan dolayı buruk kutluyoruz. Filistin halkı baskı altında, muazzam bir yaşam savaşı veriyorlar. Galatasaray olarak en kısa sürede barışın vuku bulmasını diliyoruz. Halkların çektiği eziyetin son bulmasını istiyoruz. Görüntüler çok kötü. Sivil halkların vurulduğu bir ortam var. Galatasaray Başkanı olarak dileğim barışın sağlanarak insanların huzur bulması."

Özbek, kutlamaların bu yüzden buruk geçtiğini aktardı.

"Çok programımız vardı ama şimdi milli yas durumundayız. Bu kutlamaların hepsini erteledik. Cumhuriyet'in 100. yılında Ata'mıza bağlılığımızı ve onun izinde yürüdüğümüzü belirttik. İnşallah nice 100 yılları burada Galatasaray olarak kutlarız. Cumhuriyetimizin 100. yılı bütün Türk halkına kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediye ettiği bu Cumhuriyet'i korumak her kulübün, her bireyin, her Türk'ün görevidir."

Fenerbahçe'nin "Erden Timur" açıklaması hakkında

Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübünün Erden Timur'un yaptığı açıklamalarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) soruşturma açılması için talepte bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Bugünkü ziyaretimizin sebebi Cumhuriyet'in 100. yılının kutlamalarına bağlı olarak Ata'mızı ziyaret etmekti. Erden Bey bir şeyler söyleyebilir." ifadelerini kullandı.

Erden Timur ise Fenerbahçe Kulübünün başvurusuyla ilgili konuştu.

"Bugünün gündemini değiştirmek doğru olmaz. Amacımız gerçekten şeffaf, doğru bir arınma olması. Başkanımız liderliğinde kulüp olarak da müracaatımızı yapacağız. İnşallah Türk futbolu adına arınma olacak bir şeyi başlatmaya vesile oluruz."

Timur, Anıtkabir ziyaretinin önemine de dikkat çekti.

"Burada binlerce insanla birlikte olmak gurur verici. Buradaki enerji muazzam. Memleketimizin kutuplaşmanın tam aksine birleşmeye ihtiyacı var. Atatürk'ün çizdiği yol da bu birleşme yoludur. Bu yol geleceğimizi aydınlatan bir yoldur. Biz de Galatasaray olarak her zaman bu yolda ilerliyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında burada olmak gurur verici. Umarım daha nice 100 yıllarda insanlar buradan ayrılmaz."

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