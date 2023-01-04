Düzenli su tüketmek yaşlanma etkilerini azaltıyor

Gün içinde tüketilen sıvı miktarları ve sağlığa ne kadar etkili olduğuna dair yapılan araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Son çalışmalara göre, her gün belirli miktarda su tüketmek yaşlanmanın etkilerini yavaşlatıyor

Yeni yapılan araştırmaya göre, her gün belirli miktarda su içmenin yaşlanmayı yavaşlatabileceği tespit edildi. 30 yaşın üzerindeki 11 binden fazla kişiyle yapılan çalışmada, kanlarındaki sodyum seviyeleri takip edildi ve bu seviyeler dehidrasyonla birlikte arttı.

Dehidrasyon, aldığınızdan daha fazla sıvı kullandığınızda ya da kaybettiğinizde ve neticesinde vücutta normal işlevleri yerine getirmek adına yeterli su ve sıvı mevcut olmadığında meydana gelmektedir.

Yüksek sodyum seviyesine sahip yetişkinlerin kalp yetmezliği, felç, akciğer hastalığı, diyabet ve bunama gibi kronik hastalıklara yakalanma ve daha genç yaşta ölme olasılıklarının yüzde 64 daha fazla olduğu tespit edildi. ABD'li araştırma ekibi, su kısıtlamasının DNA hasarına ve iltihaplanmaya yol açarak yaşlanma sürecini hızlandırdığını öne sürdü.

Dehidrasyon birçok soruna neden olabilir

Dehidrasyon baş dönmesi, yorgunluk ve baş ağrısı gibi kısa vadeli sorunlara neden olur. Uzun vadede ise kabızlık, böbrek taşı ve kötü cilt gibi başka sorunların ortaya çıkma riskini artırabilir. Çalışmada tam olarak ne kadar suya ihtiyaç duyulduğu belirtilmiyor ancak NHS Eatwell Kılavuzu yetişkinlerin günde altı ila sekiz bardak, yani yaklaşık iki litre su içmesini öneriyor.

Bazı kişiler için günde 8 bardak su fazla

ABD'deki Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde başyazar olan Dr. Natalia Dmitrieva "Sonuçlar, uygun hidrasyonun yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ve hastalıklardan arınmış bir yaşamı uzatabileceğini göstermektedir" dedi. eBioMedicine dergisinde yayınlanan bulgular, normalden düşük hidrasyon seviyelerinin yaşa bağlı hastalıkları arttırdığını öne süren önceki çalışmaların sonuçlarını destekliyor.

Aberdeen Üniversitesi tarafından yakın zamanda yapılan bir çalışma, günde sekiz bardak su içmenin bazı insanlar için çok fazla olabileceğini ortaya koysa da, bu durum yalnızca çorba gibi su açısından zengin gıdalardan yeterince sıvı alıyorlarsa geçerli sayılıyor.