Eğitimde Bir Dönem Daha Kaybedilmemeli

Bilindiği gibi pandemi nedeni ile Ocak 2021’den beridir okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Eğitim online olarak sürdürülmekte, ancak süreç uzadıkça çocukların katılımı ve performansı düşmektedir.

Bilindiği gibi pandemi nedeni ile Ocak 2021’den beridir okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Eğitim online olarak sürdürülmekte, ancak süreç uzadıkça çocukların katılımı ve performansı düşmektedir.

Dahası giderek çocuklarda sağlık sorunları baş göstermeye başladığı da gözlenmektedir. Önümüzdeki dönemde okulların yüz yüze eğitime açılabilmesi ve bunun sürdürülebilir olması için yapılması gereken hazırlık ve organizasyonu belirlemek üzere 11 Mayıs 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası KTTB’de bira araya gelmiştir.

Görüşmede; eğitimde bir dönem daha kaybedilememesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiği, kapsamlı, ayrıntılı bir organizasyon ve hazırlık yapılması için, koordineli çalışacak bir çalışma grubunun oluşturulması kararlaştırılmıştır. Oluşturulacak çalışma grubuna ilgili tüm tarafların katılımının sağlanması ve Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de çalışmalara destek vermesinin beklendiği vurgulanmıştır.

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ