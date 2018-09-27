Büyükkonuk Belediyesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı işbirliği ve Büyükkonuk Eko Turizm Derneği , Slow Food Komi Kebir’in katkıları ve Eko Gün Etkinlikleri ana sponsoru Turkcell ile birlikte ile düzenlenecek olan “21. Geleneksel Büyük Eko-Gün Festivali” 14 Ekim 2018 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Gün boyunca, yöresel yiyecek-içecekler, el sanatları, ekolojik- organik ürünler, yerel müzik-geleneksel halk dansları ve otantik aktiviteleri ile zengin bir içeriğe sahiptir. Her Eko Gün’de gerek stant ve ziyaretçi sayısı, gerekse sunduğumuz hizmet açısından bir öncekini aşmak için var gücümüzle çabalıyoruz. Derneklerimiz, bölge halkımız ve belediyemiz, Büyükkonuk markası için, büyük bir aile olarak özveri ile çalışırken, hepimiz bu markanın, kırsal kalkınma modeli olarak, Kıbrıs gelenek ve göreneklerini, otantik değerlerini geleceğe taşıyacağına yürekten inanıyoruz.

Ancak son günlerde bazı siyasi kesimler tarafından Büyükkonuk Eko-Gün’ü boykot amaçlı gerek sosyal medyada gerekse bazı yayın organlarında saldırılar yapılmaktadır. Bizlerin amacı, her zaman söylediğimiz gibi kültürümüze sahip çıkmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu etkinlik, bizim için, sınırlı olanaklara sahip bölgemizin sosyo-ekonomik gelişimi ve tanıtımı için taşıdığı önemle ayrıca anlamlıdır. Bu nedenle Geleneksel Büyük Eko-Gün Festivali ile ilgili olarak “Eko-Gün’e Sahip Çıkalım” basın toplantısı düzenlenecektir.