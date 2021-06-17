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Ekvador'da Bulunan Kurbağa Türüne Led Zeppelin Grubunun İsmi Verildi

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki And Dağları'nda bulunan yeni bir kurbağa türüne rock müziğin evriminde önemli rol oynayan Britanyalı Led Zeppelin grubunun adı verildi.
Ekvador'da Bulunan Kurbağa Türüne Led Zeppelin Grubunun İsmi Verildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki And Dağları'nda bulunan yeni bir kurbağa türüne rock müziğin evriminde önemli rol oynayan Britanyalı Led Zeppelin grubunun adı verildi.

Pristimantis ledzeppelin (Led Zeppelin Yağmur Kurbağası) Cordillera del Cóndor'da bilim insanları David Brito-Zapata ve Carolina Reyes-Puig tarafından bulundu.

Bakır rengi gözleri ve sarı-kahverengi-siyah-turuncu deriye sahip kurbağa Prismantis genus ailesine ait.

Bilim insanları yaptıkları açıklamada, ''Bu isim Led Zeppelin'i ve olağandışı müziklerini onurlandırıyor'' denildi.

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