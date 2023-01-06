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El Chapo’nun oğlunun yakalanması sonrasında ülke karıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Meksika'da El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınması nedeniyle olaylar devam ediyor.
El Chapo’nun oğlunun yakalanması sonrasında ülke karıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Guzman’ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Sinaloa çetesi üyeleri kentin farklı noktalarında polisle çatışmaya girdi.

Çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 7’si polis 18 kişi yaralandı.

Şiddet dalgasının havaalanına sıçraması sonucu 100’den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Federal Sivil Havacılık Ajansı (AFAC), eyaletteki şiddet ikliminin artması nedeniyle Sinaloa Havaalanına giriş ve çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

Öte yanda Culiacan Uluslararası Havaalanı yakınlarında silahlı kuvvetlerle çatışmaya giren çete üyelerinin silahlarından çıkan 2 mermi ticari uçağa isabet etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçakta bulunan yolcuların büyük korku yaşadığı dikkati çekti.

ÇETESİ KORUMAYA ÇALIŞTI AMA BAŞARAMADI

ABD tarafından en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Guzman, Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Ana yolları barikatlarla kapatan ve araçları ateşe veren Sinaloa çetesi mensupları, okulların tatil olmasına yol açmıştı.

GUZMAN DAHA ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Sinaloa çetesinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Guzman, en son yakalandığı 17 Ocak 2019’da bir dizi şiddet dalgasına yol açmıştı.

ABD’de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo’nun oğullarından Guzman’ın yakalanmasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda asker yaralanmış, 51 mahkum cezaevinden firar etmişti. Onlarca araç ve iş yerinin ateşe verildiği olaylar sonucunda Guzman serbest bırakılmıştı.

EL CHAPO’DA ABD’DE HAPİSTE

El Chapo lakaplı Joaquin Guzman, ABD’nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2001 ve 2015’te Meksika’da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016’da yakalanmış ve ABD’ye iade edilmişti. 

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