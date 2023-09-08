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El Pais: Almanya'nın on yıllardır süren refahı sona eriyor

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İspanyol El Pais gazetesinin analistlere dayandırdığı haberine göre, Almanya'nın on yıllardır süren ve onu dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline getiren refahı sona ermek üzere.
El Pais: Almanya'nın on yıllardır süren refahı sona eriyor

Uluslararası Para Fonu'nun Temmuz ayında açıkladığı rakamlara göre, Almanya'nın bu yıl büyümeyen tek büyük ekonomi olması ve GSYİH'nın yüzde 0,3 oranında azalması bekleniyor.

Gazeteci Wolfgang Munchau'ya göre Alman modeli maliyet rekabetçiliğine, sanayideki teknolojik liderliğe ve jeopolitik istikrara dayanıyor ve hepsi gitti.

Bu durum Almanya'yı  “Avrupa'nın yeni hasta adamı” haline getirdi.

Munchau, Almanya'daki dünyanın tamamen değiştiğini belirterek, "Şu anda ortaya çıkan şey, modelin geleceği hakkında varoluşsal sorular doğuran bir enerji fiyatı krizi, yeni jeopolitik bölünmeler ve teknolojik şoklardır." dedi .

2000'li yılların başından bu yana ülke, yüksek istihdam oranları ve Çin gibi hızlı büyüyen ekonomilerden gelen dış talebin etkisiyle sürekli güçlü bir büyüme yaşadı.

Almanya'nın ekonominin temel dayanağı olan imalat sektörü, Rusya'dan gelen ucuz enerji ve Doğu Avrupa'dan gelen düşük maliyetli işgücü sayesinde 2003 yılından bu yana gelişiyor. 

Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nden (IFO) Direktör Clemens Fuest, Almanya'nın daha da büyük düzeyde ihracat ve ithalata bağımlı olması bekleniyor, son yirmi yılda başarılı olan endüstriler, yani kimya ve otomotiv endüstrileri gelecekte aynı rolü üstlenmeyecek" dedi.

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