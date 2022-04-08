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El-Sen Süresiz Grev Kararı Aldı

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El-Sen Süresiz Grev Kararı Aldı
El-Sen Süresiz Grev Kararı Aldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), “elektriğin özelleştirilmesi ve bilinçli olarak batırılan kurumun zararının halktan çıkarılması” gerekçesiyle   salı gününden itibaren süresiz olarak kurum genelinde iş başı yapmayacaklarını açıkladı.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Merkez  binası önünde yaptığı basın açıklamasında, toplumun zarar görmemesi için bu sürede sadece teknik, arıza ve çağrı merkezi ekiplerinin görev yapacağını ve her gün için detaylı bilgiyi halkla paylaşacaklarını kaydetti.

El-Sen’in iş bırakma kararına, ülkede faaliyet gösteren diğer sendikaların temsilcileri de, basın açıklamasında yer alarak, destek gösterdi.

ÖZKIRAÇ: “DİRENMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ KALMAMIŞTIR”

El-Sen Başkanı Özkıraç, maliyetler belirlenirken sosyal adalet ilkesi çerçevesinde, maaş gelir ve mal varlıkları üzerinde fiyatlandırma yapılması gerektiğini belirterek, “Devletin, varlıklı olanlardan aldıkları ile kurumun maliyetinin altında satış yapmasını engelleyecek politikalara katkı yaparak zararın önlenmesi için eylemdeyiz” dedi.

Dün Başbakan Sucuoğlu’nun Sendikal Platform temsilcileriyle yaptığı görüşmede, enerji üretiminin yüzde 40’ını Karadeniz Enerji Holding isimli şirkete devretmeye çalıştıklarını söylediğini iddia eden Özkıraç, elektrik üretiminin yüzde 45’inin de AKSA da olduğuna dikkat çekti ve bunun Kıb-Tek’in yabancı sermayeye satılması anlamına geldiğini söyledi.

Özkıraç, hükümetin, Kıb-Tek’i ve toplumun diğer değerlerini, özelleştirme ve yabancı sermayeye peşkeş çekme niyetinde olduğunu öne sürerek, “Biz bu konuda çalışanlar ve Sendikal Platform ile birlikte, tüm toplumu da yanımızı alarak Kıb-Tek’in batırılmasına, satılmasına karşı direneceğiz. Direnmekten başka çaremiz kalmamıştır. Salıdan itibaren bu ülkede neler olacağını, bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler, ne olacağını çok iyi görecekler” dedi.

TÜRK-SEN GENEL BAŞKANI BIÇAKLI: “TOPLUM KURUMLARINA SAHİP ÇIKMALI, YOKSA BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEK”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN)  Başkanı Arslan Bıçaklı ise, yıllar boyunca “Kıb-Tek’e  yatırım yapılması için çağrıda bulunmalarına ve 3-4 yıl önce buna dair bir protokol imzalanmasına rağmen, bir kuruş yatırım yapılmadığını ve insanların karanlığa gömülmeye başladığını” söyledi.

Bıçaklı, Kıb-Tek’in “bilerek ve isteyerek” batırılmaya çalışıldığını, 4 yıldır maliyetin altında satış yaparak bu hale getirildiğini ileri sürerek, ilgili bakanın en son yapılan zam indiriminden kaynaklı 180 milyon açık oluştuğunu açıkladığını, buna rağmen devletin “açığı ben kapatacağım” dememesinin sebebinin kurumun batırılarak, diğer şirketlere devretmek olduğunu iddia etti.

Hükümetin, son olarak çalışanları adına ödedikleri primler konusunda işverenlere yardımcı olacağını açıkladığını, ancak buna rağmen o iş yerinde çalışan asgari ücretlinin ödemesi gereken katkı payı konusunda bir yardımda bulunmayacağını kaydeden Bıçaklı, hükümeti “sermayenin hükümeti” olmakla suçladı.

Bıçaklı, Kıb-Tek’e yapılanların, Kıbrıs Türk Hava Yolları’na yapılan oyunla aynı olduğunu ileri sürerek, halka çağrıda bulundu ve  kurumları yaşatmak için mücadele etmesi gerekenlerin yalnızca bu kurumlarda çalışanlar olmaması gerektiğini, toplum kurumlarına sahip çıkmazsa, bunun bedelini çok ağır ödeyeceğini söyledi.

ELCİL: “ELEKTRİK FİYATLARINDAKİ ZAMLARIN GERİ ÇEKİLMESİ, KURUMUN BATMASINI HIZLANDIRACAK”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil ise, “Oynanan oyunun açık olduğunu” söyleyerek, “elektrik fiyatlarındaki zamların geri çekilmesinin kurumun batmasını hızlandıracağını, çünkü hükümetin üzerine düşen görevi yerine getirmediğini” öne sürdü.

Elcil, hükümetin iyi niyetli davranmamakla suçlayarak, “İyi niyetli olsalardı, elektrik fiyatları üzerinden maliyenin aldığı katma değer vergisini sıfırlarlardı” dedi ve esas niyetin özelleştirmek olduğunu, dün yapılan görüşmede  “Karadeniz Elektrik” isimli şirketten bahsedildiğini öne sürdü.

“Biz sendikalar olarak EL-SEN’i yalnız bırakmayacağız. Bu mücadele, EL-SEN’in yalnız yürüteceği bir mücadele değildir. Öğretmeni de eyleme gidecektir, memuru da, EL-SEN’in onurlu çalışanları da” diyen Elcil, bugünden itibaren kendi eylemlerinin de başladığını, gelecek eylemlerle ilgili detayları paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

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