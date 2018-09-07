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El-Sen:“Otel ve Kumarhanelerin teşvikleri kaldırılsın"

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Özkıraç, yıllardır ülkede emeği ile yaşam sürmeye çalışan kesimlere zulüm yapıldığını savunarak bu zulmün insan olan herkes tarafından reddedilmesi gerektiğini kaydetti.
El-Sen:“Otel ve Kumarhanelerin teşvikleri kaldırılsın"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, elektriğe yapılan yüzde 30 zamdan sonra, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın yüzde 30 daha zammın yolda olduğu açıklamasıyla gündeme gelen elektriğe yeni zammın topluma yapılacak en büyük ihanet olduğunu söyledi. 
Özkıraç, yıllardır ülkede emeği ile yaşam sürmeye çalışan kesimlere zulüm yapıldığını savunarak bu zulmün insan olan herkes tarafından reddedilmesi gerektiğini kaydetti.  
Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde ülkede yaşanan kaosun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda da kendini hissettirdiğine işaret ederek, yaşanan sıkıntıları çözmekle yükümlü olanların her şeye sürekli zam yaparak sorunu ötelemeye çalıştığını ileri sürdü. 
“Ülkenin tüm değerlerini pazara çıkaranlar şimdi de KIB-TEK’in, TC sermayesine satılması için kurumu tefeci bankalardan borçlandırmaya ve elektrikte sürekli zam yaparak KIB-TEK’le toplumu karşı karşıya getirerek kurumun satılmasına zemin hazırlamaktadırlar” iddiasında bulunan Özkıraç, “EL-SEN’in sabrını sınamaya çalışanlar 1990’lı yıllarda ve 2012’de yapılan büyük mücadeleleri unutmasınlar” dedi. 


“OTEL VE KUMARHANELERİN TÜM TEŞVİKLERİ KALDIRILSIN” 
Elektrik Kurumu çalışanlarının bu büyük kavgada toplumla birlikte saflarını sıklaştıracağını vurgulayan Özkıraç, gelinen bu aşamada hükümet edenlere önerilerini şöyle dile getirdi: 
“Otellerin, kumarhanelerin tüm elektrik teşvikleri kaldırılsın, KDV kaldırılsın yoksul insanların Elektrik tarifeleri yeniden düzenlensin.  Devlet ve devlete bağlı kurumlar tarafından ödenmeyen borçlar  kuruma ödensin. Eğer bu devlet, devlet ise, kamu görevi yapan KIB-TEK’i toplum yararına zam yapmak yerine sübvanseye etmesi gerekir. Aksi takdirde yok oluş daha da hızlanacaktır.”

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