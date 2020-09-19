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Elektrik faturalarınızı düşürebilirsiniz! İşte basityöntem

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Tasarruf ampullerinden led ampullere geçiş yapılması halinde aydınlatma giderlerinde 3'te 1 oranında düşüş gerçekleşiyor.
Elektrik faturalarınızı düşürebilirsiniz! İşte basityöntem

Evlerde kullanılan elektriğin yüzde 25'i aydınlatmaya gidiyor. Aydınlatma kalemindeki harcamaların düşürülmesi ise sizin elinizde. Teknoloji geliştikçe evlerdeki ampullerde de değişikliğe gidilmeye başlandı. Edison’un bulduğu akkor flamanlı ampuller yerine tasarruf ampullerine geçiş yapılmıştı. Sonrasında ise led ampuller ortaya çıktı.

Tasarruf ampullerinin zararları ortaya çıktıkça yerini led ampuller almaya başladı. Olumsuzlukların başında ise içinde civa buharı içeriyor olması geliyor.

Tasarruf ampullerinin ortalama ömrü 10 bin saattir. Ancak bu ampuller sık açılıp kapatılması halinde ömrünü daha erken tamamlıyor.

Dış ortamlarda kullanıldıklarında aydınlatma etkileri azalıyor. Soğuk havada kullanılması durumunda daha az ışık veriyorlar.

Tasarruf ampulleri az da olsa civa içeriyor. Civa bilindiği gibi en zehirli maddeler arasında yer alıyor. Ampul kırıldığında ortaya çıkan civa buharı insan sağlığını olumsuz etkiliyor hatta kırık parçalara temas edilmesi halinde zehirlenmelere neden olabiliyor. Ömrünü tamamlayan tasarruf ampulleri çöp yerine geri dönüşüm noktalarına bırakılmalı. Yapılan araştırmalara göre tasarruf ampulleri bir miktar radyasyon da ortaya çıkarıyor.

Led ampuller aslında elektronik devre elemanı olarak kullanılıyordu. Gelişen teknolojiyle birlikte ışık şiddeti artırılan led ampuller merceklerle daha fazla ışık üretmeye başladı.

Hem çektiği akım hem de tüketiminin çok düşük olması nedeniyle daha az harcamayla şebekeyi de daha az yormasıyla biliniyor. Led ampuller tasarruf ampullerinin 3’te 1’i kadar tüketim yapıyor. Böylece faturalarda düşüş gerçekleşiyor.

Tasarruf ampullerine göre ömrü 3 kat daha fazladır. Yaklaşık 25 bin saat kullanım ömürleri vardır.

Cam ve benzeri materyal içermediğinden daha sağlam.

Soğukta çalışsa da ışık şiddetinde kayıp oluşmuyor.

Civa içermemesi nedeniyle sağlığa olumsuz etkisi olmuyor.
 

Radyasyon tüm elektronik cihazlarda mevcut. Ancak led ampullerde bu oran yok denilecek kadar az.

Fiyatları da teknolojinin gelişmesiyle birlikte 5 liranın altına kadar geriledi.

Led ampul kullanılarak hem tüketim düşürülür hem de karbon salınımı minimize edilebilir.

Led ampuller ısınma gerçekleştirmiyor.

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