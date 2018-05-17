Elektrik kesintilerine tam gaz devam

Orta gerilim elektrik şebekesine ilave edilecek trafo montesine yönelik proje çalışması nedeniyle Çayönü ve civarında yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Çayönü Köyü’nün batı bölgesinde olacak. Çalışma başlangıç ve bitiş saatlerinde olmak üzere iki kez yaklaşık 15’er dakika süre ile Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompalarının elektrik kesintisi yapılacak.

YARIN ŞİRİNEVLER VE CİVAR KÖYLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Pınarbaşı ve Kömürcü Köyleri’nin yarın elektrik enerjisi kesik olacak. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesine eklenecek direk ve hat bağlantılarının yapılabilmesi amacıyla sabah yaklaşık 09.00 ile yaklaşık 10.00 saatleri arasında uygulanacak.