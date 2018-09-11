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Elektrikte grev ve eyleme doğru

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Kıb-Tek’in özelleştirilmesi konusunda atılan adımların yanısıra elektrik ücretlerine yapılması düşünülen %30’luk zammı görüşmek için El-Sen yönetim kurulu bugün saat 17.00’de toplanıyor.
Elektrikte grev ve eyleme doğru

Elektrik ücretlerine yapılması düşünülen %30’luk zamma karşı olan ve bu kriz döneminde bu zammın halkı çok zor durumda bırakacağını belirten El-Sen başkan ve yönetim kurulunun, bu zammın yapılmamasını istediği belirtiliyor.

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Kıb-Tek çalışanları, son zamanlarda AKSA Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı’nın; elektrik üretimi ve Kıb-Tek ile AKSA arasında yapılan protokolün uzatılması yönündeki girişimlerinin yanısıra Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin de elektrik üretiminde AKSA’yı işaret etmesini, özelleştirmeye yönelik adımlar olarak nitelendiriyor.

Taner ULUTAŞ / DETAY GAZETESİ

Özelleştirme yerine Özerkleştirmenin yapılmasını isteyen Kıb-Tek çalışanları, El-Sen’in buna karşı duruş sergilemesini istedikleri öne sürülüyor.

Ekonomi Bakanı Özdil Nami’nin, elektriğe yapılması düşünülen zamma sıcak bakması ve bu yönde yaptığı açıklamaların da kabul edilmez olduğunu sıklıkla dile getiren El – Sen yönetiminin, bugün saat 17.00’de yapacağı toplantıda grev ve eylem kararı alabileceği ileri sürülüyor.

El-Sen’in bugün yapacağı toplantı sonrasında grev ve eylem kararı alması durumunda, eylemlerin ve grevin, Perşembe günü başlayabileceği dile getiriliyor.

El-Sen’in yapacağı dile getirilen grev ve eylem ile ilgili olarak görüşüne başvurulan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı açıklamada, bugün saat 17.00’de toplantı yapacağız. Orada konuları görüşüp karara bağlayacağız. Toplantıdan sonra gerekli açıklamaları yapacağım dedi.

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