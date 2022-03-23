Elmalı: Bunun adı “Reform” değil kazık atmaktır!

KTOEÖS BASIN BİLDİRİSİ

Kontrolsüz biçimde yokuş aşağı inen bir kamyon gibi ülkeyi idare eden hükümetimiz halkın fakirleşmesinin engellenmesi yönünde hiçbir tedbir almazken “belediyeler battı, reform yapalım” diyor fakat reform adı altında halkımızı neler beklediğini açıklamıyor.

Belediyeler neden batmıştır? Kimler bu belediyeleri batırırken siyasi rant elde etme gayesi ile gerek kadrolu, gerek taşeron-paravan şirket kurarak istihdam yapmıştır? Hiç sorgulamadan, hesap sormadan, bu gerçekler dağ gibi ortada dururken faturayı zam yaparak halka kesmek istenmektedir. Belediye başkanlarına da müşavir hakkı tanınarak devletin kamburunu daha da büyütmek çözüm değil, rüşvet niteliğindedir.

Emekçiler sokağa atılacak, işsiz, aşsız bırakılacak ve bunun adı reform mu olacaktır?

Bunun adı; çaresiz durumdaki emekçiye “Vurun Abalıya” dercesine

KAZIK ATMAKTIR!

Ülkemizde ve dünyada devam eden pandeminin etkisi, bir yandan da Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle ekonomik daralma söz konusudur. Önceliği halk olan ülkelerde dar gelirliyi, asgari ücretliyi, küçük işletmeleri, esnafı düşünerek adımlar atılmış, temel ihtiyaçlar devletçe karşılanmaya çalışılmış, kamusal hizmetlere yatırım yapılmıştır.

Ülkemizde ise zenginler daha zengin olsun, bankalar daha çok kazansın, müşavirlerin sayısı artsın, partizan atamalar devam etsin, teşvikler verilsin, Kalkınma Bankası geri ödemesiz kredi vermeye devam etsin, muafiyetler hiç bitmesin, kayıt dışı ekonomi daha da büyüsün, dünya zenginleri listesinde girenler vergi vermesin diye devlet çalışmaya devam etmiş, emekçiden keserek “tasarruf-reform” adı altında halkını gözden çıkarmıştır.

Kişi başı düşen gelirin yoksulluk-açlık sınırına düşmesi ile tüketimin azaldığı, yatırımın yapılamadığı, üretimin dibe vurduğunun görmezden gelinmesi, devletin gelirini arttırmak için çalışma yapılacağına, vergi ödemeyen kaymak tabakadan vergi almak için çalışılacağına, bütün yükün halka yüklenmesi için kollar sıvanmıştır.

Halkımızın fakirleştirilmesi için yapılanlar kabul edilebilir değildir!

Ülkemizde hastanelerde ilaç yok, sağlık hizmeti dibe vurmuştur!

Akaryakıt, Süt, Ekmek, Tüp gaz başta olmak üzere iğneden ipliğe zam yapılmaktadır.

Halkın alım gücü her geçen gün düşmekte, siz sermaye ile işbirliği içinde halkı fakirleştirmeye devam etmektesiniz! Kaynak yoktur” bahanesi arkasına sığınmadan, pandemiyi, savaşı ultra lüks zenginlerin daha da zenginleşeceği bir fırsat olarak görmeden toplumun içindeki çıkmaza çözüm bulunuz!

Her alanda çöküş yaşanmakta, sorunlara çözüm sağlamak yerine

devletçilik oyunu oynanmaktadır!

Halkımız ve emek örgütlerinin bu çöküşe izin vermeyeceğini vurgular,

ülkemizin sahipsiz olmadığını hatırlatırız.

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)