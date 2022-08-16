  • BIST 2.879,91
  • Altın 1025.707
  • Dolar 17.9612
  • Euro 18.2059
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Elon Musk: Mars'ta 'kendi kendine yeten' bir şehir inşa etmek istiyorum

»
Uzay’a olan merakı ve yatırımları ile dikkat çeken dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Çin devlet medyasına açıklamalarda bulundu.
Elon Musk: Mars'ta 'kendi kendine yeten' bir şehir inşa etmek istiyorum

Musk, Mars'ta 'kendi kendine yeten' bir şehir inşa etmek istediğini söylerken, “Güneş bir gün genişlediğinde ve Dünya artık yaşanabilir olmadığında, uzay gemisiyle yeni bir eve uçabiliriz” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Çin devlet medyasına açıklamalarda bulundu.

Uzay’a yaptığı yatırımlar ile bilinen Musk, Mars'ta 'kendi kendine yeten' bir şehir inşa etmek istediğini söyledi.

SpaceX ve Tesla CEO'su, Çin devlet medyasında yayımlanan makalede, Mars'ta bir şehir inşa etme konusundaki derin arzusunu ve elektrikli araç altyapısı geliştirmenin önemi konusundaki görüşlerini dile getirdi.

Musk, “En büyük umudum, insanların Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir oluşturması” derken, makalesi Çin'in güçlü internet sansürü Çin Siberuzay İdaresi'nin bir yayını olan China Cyberspace dergisinde yayınlandı.

Elon Musk, Kızıl Gezegen’de hayallerinin kendi kendini idame ettiren şehrini inşa etmeleri için insanları göndermek amacıyla uzun süredir SpaceX'teki Starship uzay aracını geliştirirken, Mars'ın insan kolonizasyonu için savunuculuk yapıyor.

"GEZEGENLER ARASI VATANDAŞLAR OLACAĞIZ"

SpaceX CEO’su Mars’ta hayat kurma hayali ile ilgili, "Geniş evrende insan uygarlığı, boşlukta parıldayan küçük bir ışık gibi, sönük küçük bir mum gibidir" ifadelerini kullanırken, “Güneş bir gün genişlediğinde ve Dünya artık yaşanabilir olmadığında, uzay gemisiyle yeni bir eve uçabiliriz. İnsanlar başka gezegenlerde yaşayabiliyorsa, bu, evrenin büyük taramasının koşullarından birini geçtikleri anlamına gelir, o zaman gezegenler arası vatandaşlar olacağız ve insan uygarlığı devam edebilecek” şeklinde konuştu.


Musk, “Dünya, sürdürülebilir bir enerji geçişi yolunda ilerliyor ve insanlık süreci hızlandırmaya devam etmeli” derken, "Bu geçiş ne kadar hızlı gerçekleşirse ve İnsanlık çevreye ne kadar az risk verirse, o kadar çok kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SpaceX 900 milyon dolarlık Starlink ödülünü kaybetti15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:36
  • Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:00
  • Bir Stranger Things geleneği, son sezonda bozulacak15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:44
  • Dijital içerik platformları YouTube’da toplanıyor15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:00
  • Instagram için şok iddia: Çalışanlarına eşit davranmıyor15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:33
  • Elon Musk, Tesla'nın 3 milyondan fazla araba yaptığını açıkladı15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:09
  • Bilim vazgeçmiyor: Saç uzamasını uyaran molekül keşfedildi15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:09
  • Hyundai robotlar için 400 milyon dolar harcayacak13 Ağustos 2022 Cumartesi 20:44
  • Tesla otonom sürüş internetsiz çalışır mı?13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:45
  • Rüzgar çiftliklerinin verimini artırmak mümkün!13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti