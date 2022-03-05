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Elon Musk, Starlink'te Rus haber kaynaklarını engellemeyi reddetti

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Elon Musk, Starlink'te Rus haber kaynaklarını engellemeyi reddetti
Elon Musk, Starlink'te Rus haber kaynaklarını engellemeyi reddetti

Tesla’nın Üst Yöneticisi (CEO) Musk, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, bazı dünya liderlerinin Ukrayna’da kullanıma açılan uydu interneti sistemi Starlink’te Rus haber kaynaklarını engellemesini istediğini belirtti.

Söz konusu talebin Ukrayna’dan gelmediğini vurgulayan Musk, silahla tehdit edilmedikçe böyle bir şey yapmayacağını aktararak, “Mutlak ifade özgürlüğü taraftarı olduğum için üzgünüm.” ifadesini kullandı.

Musk, bir Twitter kullanıcısının mesajına yaptığı, "Rusya kaynaklı haberlerin propaganda olduğu" yönündeki yoruma da “Tüm haber kaynakları kısmen propagandadır, bazıları diğerlerinden daha fazladır.” şeklinde cevap verdi.

Dün de Ukraynalıları Starlink uydu interneti sistemini ihtiyatla kullanmaları konusunda uyaran Musk, bugün çatışma bölgelerine yakın bazı Starlink terminallerinin birkaç saat boyunca sinyal kesicilerle hedef alındığını, teknik ekibin frekans boğucuları atlamayı başardığını ifade etti.

Elon Musk, Ukrayna halkına güçlü olmaları çağrısında bulunurken, bu savaşı istemeyen Rus halkına da sevgilerini iletti.

Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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