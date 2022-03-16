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Elon Musk’ın Uyku Alışkanlığı Alzheimer’a Çare mi

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Fareler üzerinde yapılan bir araştırma, Elon Musk gibi günde sadece dört ila altı saat uyuyan insanların Alzheimer'la daha etkin bir şekilde mücadele edebildiğini iddia ediyor.
Elon Musk’ın Uyku Alışkanlığı Alzheimer’a Çare mi

Günde 4 ile 6 saat arasında uykuyla yetinen ve farklı genlere sahip oldukları düşünülen kişiler için “elit uyuyanlar” ifadesi kullanılıyor. Bu kişilerin bunamayla ilişkisini inceleyen California Üniversitesi’nden bilim insanları, her gece sadece dört saatlik uykuyla gelişen beyin fonksiyonlarının bunamadan korunmada rol oynayabileceğini iddia ediyor.

Fareler üzerinde yapılan araştırmada, “elit uyuyanlar” tarafından taşınan iki genetik mutasyonun beyinde toksik proteinlerin birikmesini yavaşlattığını buldu. Bilim insanları, uyku ve bunama arasında kesinlikle bir bağ olduğunu söylerken uyku sırasında beyin ve vücudun diğer bölgelerindeki toksinlerin temizlendiğini, böylece ertesi gün zihnimizin ve kaslarımızın yenilendiğinin altını çiziyorlar.

TRUMP, ELON MUSK YA DA DWAYNE JOHNSON…

Doktorlar, çoğu zaman, yedi ila dokuz saat arası uykuyu tavsiye eder. Ancak “elit uyuyanlar” olarak adlandırılan ve farklı genlere sahip bu insanlar, dört saatlik uykuyla yetinip bunun faydalarını görebilirler.

Bu genlere sahip ünlü isimler arasında ise gece sadece dört ila beş saat uyuyan ABD eski Başkanı Donald Trump, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ve aksiyon filmleriyle tanınan aktör Dwayne Johnson sayılıyor.

PEK ÇOK HASTALIĞI İYİLEŞTİREBİLİR

Araştırmanın başındaki isim olan Nöroloji Uzmanı Profesör Ying-Hui Fu, elde ettikleri bulguların, beyin hastalıkları olan kişilerin daha dinlendirici bir uyku çekebilmelerine ve bunama gibi rahatsızlıklardan kurtulmalarına yardımcı olacak yeni ilaçların geliştirilmesine yol açabileceğini umduğunu söyledi.

“Uykuya dalmanız ve uyanmanız için beyninizin birçok bölümünün birlikte çalışması gerekiyor. Beynin bu kısımları hasar gördüğünde, uyumayı veya kaliteli uyku çekmeyi zorlaştırıyor.”

“Bu çalışma, pek çok hastalığın nasıl geciktirileceği ve muhtemelen önleneceği konusunda yeni bir anlayışın kapısını açıyor” diye ekledi.

 

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