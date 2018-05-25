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Elon Musk'tan uyarı: İnsanlık için giyotin olabilir

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SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, uçan arabaların insanlık için "giyotin" olabileceğini söyledi.
Elon Musk'tan uyarı: İnsanlık için giyotin olabilir

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk bir kez daha yaptığı açıklama ile gündemde.Son dönemde yapay zeka ile ilgili yaptığı uyarılar ile basında kendisine sıkça yer bulan Musk'ın bu seferki hedefi uçan otomobiller oldu.

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, uçan arabaların insanlık için "giyotin" olabileceğini söyledi. 

Musk iddiasını şu özler ile dile getirdi: 

"Katrilyonlarca uçan araç gökyüzünü kaplayacak ve kaçınılmaz olarak birinin bakımsız aracı, masum bir yayanın üzerine giyotin gibi düşecek" 

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