Emekli oldu ama koltuktan kalkmıyor

KKTC’de olmaz ve imkânsız denilen olayların peşi sıra yaşanmasına devam ediliyor.

Taner ULUTAŞ

Eski Eserler Dairesinde Müdür Hasan Pekel’in 1 Mayıs tarihi itibarı ile emekliye çıkmasına karşın hala daha odasını boşaltmadığı ve oturduğu koltukta çalışanlara emir verdiği öne sürülüyor.

Kanal T’de yayınlanan Ateş Hattı programına katılan Eski Eserler Çalışanı Ergün Soyal yaptığı açıklamada, "Eski Eserler Mağusa Müdürü Hasan Pekel, emekliye çıktı. 1 Mayıs tarihinde emekliye çıkan Hasan Pekel hala daha odasını boşaltmış değil. Koltuğunda oturuyor ve çalışana emir vererek zaman zaman da yerine getirilmeyen direktifleri sonrasında çalışanı azarlıyor" dedi.

Ergün Soyal açıklamasına devamla, "Bizler bu durumu yetkililere ilettik. Emekliye çıkan bir kişinin artık daire ile ilişkisinin kesilmesini istedik. İlgilenen olmadı. Bağlı olduğumuz yerlerden ses çıkmayınca durumu KTAMS ve Kamu Sen yetkililerine de ilettik. Sendika yetkilileri de bu durumun olmaması gerektiğini ve ilgili mercilere durumu iletip düzeltilmesini isteyeceklerini söylediler" ifadesinde bulundu.

"Emekliye çıkan bir kişinin, emekli çıktıktan sonra koltuğunda oturarak görevine devam etmesi ancak bizim ülkede olur. Bu duruma sessiz kalan idarecilerimiz sessiz kalmaya devam ederse dairede çok kötü şeyler olacak diyen Ergün Soyal, yetkileri bu anomaliyi düzeltmeleri için göreve davet ediyoruz. Bu durum Kamu’da yaşanan bir ayıptır" dedi.