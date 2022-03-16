En Çok Kullanılan Uygulamaya Facebook da Katıldı

Pandemi döneminde atağa geçen ve özellikle gençler arasında daha çok tercih edilen TikTok'a yeni bir isim katıldı. Facebook, rakibinin platformunda resmî bir hesap açtı. Facebook'un şu an için 19.500 takipçisi var ancak hızla takipçi sayısı artmaya devam

Facebook, rakibi TikTok’ta hesap açtı. TikTok’taki @facebook hesabı doğrulandı, takipçi sayısı hızla artarken henüz platformun herhangi bir gönderisi ise bulunmuyor.

Facebook, TikTok’taki biyografisinde de Google Play Store’daki Facebook uygulamasına giden bağlantıyla birlikte “İnsanların birlikte, tek başlarına yapacaklarından daha fazlasını yapabileceğine inanıyoruz” yazıyor.

Bir TikTok hesabına sahip olan Twitter, genellikle tweetlerin ekran görüntülerini yayınlıyor. Ancak Facebook’un bu hamlesinden sonra ne gibi içerikler paylaşacağı merak konusu oldu.