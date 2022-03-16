  • BIST 2.088,80
  • Altın 904.509
  • Dolar 14.5881
  • Euro 16.0876
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

En Çok Kullanılan Uygulamaya Facebook da Katıldı

»
Pandemi döneminde atağa geçen ve özellikle gençler arasında daha çok tercih edilen TikTok'a yeni bir isim katıldı. Facebook, rakibinin platformunda resmî bir hesap açtı. Facebook'un şu an için 19.500 takipçisi var ancak hızla takipçi sayısı artmaya devam
En Çok Kullanılan Uygulamaya Facebook da Katıldı

Facebook, rakibi TikTok’ta hesap açtı. TikTok’taki @facebook hesabı doğrulandı, takipçi sayısı hızla artarken henüz platformun herhangi bir gönderisi ise bulunmuyor.

Facebook, TikTok’taki biyografisinde de Google Play Store’daki Facebook uygulamasına giden bağlantıyla birlikte “İnsanların birlikte, tek başlarına yapacaklarından daha fazlasını yapabileceğine inanıyoruz” yazıyor.

Bir TikTok hesabına sahip olan Twitter, genellikle tweetlerin ekran görüntülerini yayınlıyor. Ancak Facebook’un bu hamlesinden sonra ne gibi içerikler paylaşacağı merak konusu oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk’tan ‘Pablo Escobar Meme’li Netflix Taşlaması14 Mart 2022 Pazartesi 16:42
  • Rusya’da Instagram’a erişim yasaklandı11 Mart 2022 Cuma 22:45
  • Facebook, Ukrayna savaşında Rusya’ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin verecek11 Mart 2022 Cuma 22:00
  • Rusya’da Instagram’a Erişim Yasaklandı11 Mart 2022 Cuma 20:02
  • Nefret Söyleminde İstisna: Putin’in Ölümünü İsteyen Gönderilere İzin Verecekler11 Mart 2022 Cuma 18:27
  • Ukrayna İşgaline Karşı Gelen Ruslar, Emojiler Kullanarak Haberleşiyor10 Mart 2022 Perşembe 23:11
  • Netflix’ten reklam gösterimine yeşil ışık10 Mart 2022 Perşembe 17:15
  • Netflix’ten Reklam Gösterimine Yeşil Işık09 Mart 2022 Çarşamba 20:10
  • Bilim İnsanları Farelerde Doku Gençleştirmeyi Başardı09 Mart 2022 Çarşamba 00:39
  • Instagram'da yeni özellik: Yorum gizleme geliyor08 Mart 2022 Salı 18:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti