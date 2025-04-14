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En fazla yağış metrekareye 15 kg ile Yeşilırmak’a düştü

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En fazla yağış metrekareye 15 kg ile Yeşilırmak’a düştü
En fazla yağış metrekareye 15 kg ile Yeşilırmak’a düştü

Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte KKTC genelinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 15 kg ile Yeşilırmak’ta kaydedildi.

Metrekareye düşen yağışların bölgelere göre dağılımı şu şekilde açıklandı:

“Gemikonağı ile Lefke 7 kg/m², Bostancı 4 kg/m², Alayköy ile Taşpınar 3 kg/m² ve Akdeniz, Dipkarpaz ile Güzelyurt 2 kg/m²”

Yağış alan diğer bölgelere ise 0,1 ile 1 kilogram arası yağış düştüğü bildirildi.

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