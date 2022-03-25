  • BIST 2.175,51
  • Altın 932.002
  • Dolar 14.8288
  • Euro 16.2889
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

En Tehlikeli Kişilik Tipi Açıklandı… Peki Siz Buna Sahip misiniz

» »
Bilim insanları tarafından "karanlık empatlar" olarak adlandırılan yeni bir "tehlikeli" karakter özelliği tespit edildi. Peki siz bu karaktere sahip olup olmadığınızı biliyor musunuz?
En Tehlikeli Kişilik Tipi Açıklandı… Peki Siz Buna Sahip misiniz

Son araştırmalar, narsisizm gibi karanlık kişilik özellikleriyle övünen bireylerin, yüksek düzeyde bilişsel ve duygusal empati yapabildiğini de ortaya çıkardı. Personality and Individual Differences’da yayınlanan çalışma, bu tür insanları “karanlık empatlar” olarak tanımlıyor.

Bu kişiler, bilişsel ve duygusal empati kurabiliyor. Bununla beraber, makyavelizm, psikopati ve narsisizm gibi üç karanlık kişilik özelliklerine sahip olanlar için kullanılan “Karanlık Üçlü” özelliğine de sahip oluyorlar.

EMPATİ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK

1000 kişi üzerinde yapılan araştırma hakkında konuşan Klinik Psikolog Dr. Ramani Durvasula, PsychCentral’a yaptığı açıklamada, “Beklendiği gibi, empatide düşük puanlara sahip geleneksel bir karanlık üçlü grubu bulduk, örneklemin yaklaşık yüzde 13’ü. Ayrıca, tüm özelliklerde daha düşük seviyelere sahip bir grup, yaklaşık yüzde 34’lük ‘tipik’ grubu ve düşük karanlık özelliklerle yüksek düzeyde empatiye sahip bir grup, onu da yaklaşık yüzde 33’lük bir oranda tespit ettik” dedi.

“Ancak dördüncü bir grup insan, ‘karanlık empatlar’ açıkça belliydi. Hem karanlık özelliklerde hem de empatide daha yüksek puanlar aldılar (örneğimizin yaklaşık yüzde 20’si). İlginç bir şekilde, bu son grup hem bilişsel hem de duygusal empatide ‘karanlık üçlü’ ve ‘tipik’ gruplardan daha yüksek puan aldı” diye ekledi.

Ekip, karanlık empatların bilişsel ve duygusal empati bölümlerinde yüksek puan almalarına pek şaşırmadıklarını söyledi.

“Bu, başkalarını kendi kazancınız için manipüle etmek ya da gerçekten başkalarının acısından zevk almanız için gerekli. Bir bakıma da mantıklı, en azından onları anlama kapasiteniz olmalı” dediler.

Araştırmacılar ayrıca, karanlık empatların, tipik empatlardan ve empati kurabilenlerden dolaylı olarak daha agresif olduklarını buldular. Empati, grubun saldırganlık düzeyini sınırlasa da, onu tamamen ortadan kaldırmıyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırım Kongo Geri mi Döndü? İngiltere’de Ebola Benzeri Virüs Vakası Tespit Edildi25 Mart 2022 Cuma 19:39
  • İnsan kanında ilk kez mikroplastik kirlilik tespit edildi25 Mart 2022 Cuma 13:05
  • Uyuz Vakaları Neden Artıyor24 Mart 2022 Perşembe 23:55
  • Erkekler için doğum kontrol hapında yüzde 99 başarı24 Mart 2022 Perşembe 23:28
  • Hastanın mesanesinden çıktı! Doktorlar bile şaşırdı24 Mart 2022 Perşembe 22:34
  • Günde Bir Fincandan Altı Fincana Kadar Kahve İçmenin Vücuda Etkileri Açıklandı22 Mart 2022 Salı 22:43
  • DSÖ: Covid kısıtlamalarını aniden kaldıran Avrupa ülkelerinde vakalar artışta22 Mart 2022 Salı 20:59
  • Avrupa'da kuş gribi vakaları artıyor22 Mart 2022 Salı 20:38
  • Doğu Afrika'da kuraklık: Milyonlarca kişi açlık krizinin eşiğinde22 Mart 2022 Salı 15:25
  • 40 yıldır yutma güçlüğü çeken ve sıvı gıdalarla beslenen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu22 Mart 2022 Salı 12:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti