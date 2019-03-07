  • BIST 104.099
  • Altın 224,411
  • Dolar 5,4321
  • Euro 6,1191
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Engelli Hakları Koordinasyon Kurulu tüm kadınların 8 Mart dünya kadın günü’nü kutladı

» »
Engelli Hakları Koordinasyon Kurulu, 8 Mart Dünya Kadın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Engelli Hakları Koordinasyon Kurulu tüm kadınların 8 Mart dünya kadın günü’nü kutladı

Engelli Hakları Koordinasyon Kurulu, 8 Mart Dünya Kadın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, “Engelli vatandaşlarımızın toplum içerisinde birçok engelle karşılaştığı, sosyal dışlanma ve ayrımcılığa uğradığı ne yazık ki gerçek olarak karşımızdadır ve ülkemizde engellilerin, özelde ise kadın engellilerin önemli dezavantajlarla karşılaştıkları ortadadır. Engelli kadınlarımız, tüm kadınların yaşadıkları ayrımcılık deneyimlerinin yanı sıra, bir de engelli olmaktan kaynaklanan sorunlar yaşamaktadırlar” ifadeleri kullanıldı.

Kurul, mesajında Cumhuriyet Meclisi tarafından kabul edilen “Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına Dair Sözleşme”nin kadın ve kız çocukları ile ilgili maddelerine de atıfta bulunuldu.

Mesajda, Engelli Hakları Koordinasyon Kurulu’nun kadın engellilerin haklarını da gözeterek; çeşitli meslek gruplarından destek almalarını ve güçlendirilmelerini, sosyal, psikolojik sorunlarla baş edebilmesi amacı ile desteklenmelerini, güçsüzlüklerinin tespit edilip toplumsal kaynakların zenginleştirilmesini, toplumun ön yargılarının ortadan kaldırılması konusunda eğitim verilmesini, eğitim ve rehabilitasyon programlarından yararlanmalarını ve sanat, spor gibi alanlarda yer almalarını sağlamak için eylem planları hazırlayarak hayata geçirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Anayasa değişmeli ve başkanlık sistemine geçilmelidir”07 Mart 2019 Perşembe 15:15
  • ‘Cinnet Mevsimi’ Girne’de gösterildi07 Mart 2019 Perşembe 15:05
  • “Yüksek hizmet kalitesi, planlı gelişmeyle mümkündür”07 Mart 2019 Perşembe 15:00
  • Erhürman: “Halkın başarı hikayesini birlikte çalışarak yazacağız”07 Mart 2019 Perşembe 14:55
  • “Kadın mücadelesi bir eşitlik mücadelesidir”07 Mart 2019 Perşembe 14:50
  • Cumhurbaşkanlığı’nda elektrik şebekelerinin sürekli bağlantısı konusunda toplantı yapıldı07 Mart 2019 Perşembe 14:40
  • Kadınlar Birliği, kadına yönelik psikolojik ve fiziksel şiddete dikkat çekti07 Mart 2019 Perşembe 14:35
  • Oktay: “Kendi ayakları üzerinde dimdik durabilen ve üreten bir Kıbrıs”07 Mart 2019 Perşembe 14:30
  • Baraka Kültür Merkezi yarın emekçi kadınlar günü nedeniyle buluşma etkinliği düzenliyor07 Mart 2019 Perşembe 14:25
  • “Kadın Odaklı Bir Sağlık Sistemi” yaratmak için çalışıyoruz07 Mart 2019 Perşembe 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti