Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’ndan Besim’e ziyaret

Günay Kibrit başkanlığındaki Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Sağlık Bakanı Filiz Besim’i ziyaret etti.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim kabulde yaptığı konuşmada, engellilerle ilgili farkındalığın sadece belli bir günde konunun ele alınmasıyla mümkün olmayacağını söyledi.

Dezavantajlı gruplara sahip çıkmanın devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Besim, “Dezavantajlı bu arkadaşlarımızın gerek kamuda gerekse özelde iş gücüne katılma anlamında sürekli politikalar geliştirmek zorundayız. Bu aslında toplumun önünü açmaktır” dedi.

Bakan Besim, 0-5 yaş arası özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi altında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliğinde bir birim kurma hedefleri olduğunu ifade etti.

KİBRİT BİLGİ VERDİ

Kurul Başkanı Günay Kibrit de, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun çok kısa bir zaman önce Başbakanlık altında oluşturulduğunu belirterek, kurulun çalışmaları ve yapısı hakkında bilgi verdi.

Kibrit, Sağlık Bakanlığı’nı da ilgilendiren engelli tanımı, özel eğitim tüzüğü ve çalışan engellilerin hakları konusunda adımlar attıklarını kaydetti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Servisi’nde yer alan görüşmede Başhekim Bülent Dizdarlı ve Başhekim Başyardımcısı Dr. Adil Özyılkan da hazır bulundu.