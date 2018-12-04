  • BIST 93.880
  • Altın 214,562
  • Dolar 5,3864
  • Euro 6,1100
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’ndan Besim’e ziyaret

» »
Günay Kibrit başkanlığındaki Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Sağlık Bakanı Filiz Besim’i ziyaret etti.
Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’ndan Besim’e ziyaret

Günay Kibrit başkanlığındaki Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Sağlık Bakanı Filiz Besim’i ziyaret etti.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim kabulde yaptığı konuşmada, engellilerle ilgili farkındalığın sadece belli bir günde konunun ele alınmasıyla mümkün olmayacağını söyledi.

Dezavantajlı gruplara sahip çıkmanın devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Besim, “Dezavantajlı bu arkadaşlarımızın gerek kamuda gerekse özelde iş gücüne katılma anlamında sürekli politikalar geliştirmek zorundayız. Bu aslında toplumun önünü açmaktır” dedi.

Bakan Besim, 0-5 yaş arası özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi altında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliğinde bir birim kurma hedefleri olduğunu ifade etti.

KİBRİT BİLGİ VERDİ

Kurul Başkanı Günay Kibrit de, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun çok kısa bir zaman önce Başbakanlık altında oluşturulduğunu belirterek, kurulun çalışmaları ve yapısı hakkında bilgi verdi.

Kibrit, Sağlık Bakanlığı’nı da ilgilendiren engelli tanımı, özel eğitim tüzüğü ve çalışan engellilerin hakları konusunda adımlar attıklarını kaydetti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Servisi’nde yer alan görüşmede Başhekim Bülent Dizdarlı ve Başhekim Başyardımcısı Dr. Adil Özyılkan da hazır bulundu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplandı04 Aralık 2018 Salı 16:55
  • Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’ndan Besim’e ziyaret04 Aralık 2018 Salı 16:50
  • Özersay, Başsavcı Vekili Ölçter’i ziyaret etti04 Aralık 2018 Salı 16:45
  • “Geleceğe İlham Ver” projesinin açılış etkinliği yarın Bedesten’de…04 Aralık 2018 Salı 15:45
  • KTBB heyeti Macaristan’da temaslar yapacak04 Aralık 2018 Salı 15:40
  • Bu yollarda yoğun yağışa dikkat: Görüş mesafesi azaldı!04 Aralık 2018 Salı 15:35
  • Çocuk sanat eğitimi başladı04 Aralık 2018 Salı 15:30
  • Tatar: “ İki devletli çözüm gündemde olacak”04 Aralık 2018 Salı 15:20
  • Hasan Rifat Siber’in eserleri bir kitapta toplandı04 Aralık 2018 Salı 15:15
  • Genel kurulda, Kıbrıs konusu, Maronit açılımı, engelli hakları ve emirnameler de tartışıldı04 Aralık 2018 Salı 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti