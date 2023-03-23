Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada bildirgelerin en geç 31 Mart tarihine kadar Çalışma Dairesi bölge amirlikleri veya bürolarına ulaştırılması gerektiği belirtildi.
Herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaşmayanların, Çalışma Dairesi bölge amirlikleri veya bürolarından yoklama bildirgelerini temin edebileceği kaydedilen açıklamada bildirgelerini ulaştırmayanlara verilen nakdi yardımın, Nisan ayı itibariyle durdurulacağı ifade edildi.
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