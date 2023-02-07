Adıyaman'da ailesi ile birlikte enkaz altında kalan AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, yaşamını yitirdi.
AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Taş için taziye mesajı yayımladı. Yavuz, paylaşımında, "AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun" ifadesini kullandı.
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