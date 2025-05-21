Ercan Havalimanı’nda Olaylı Gece: Polis Memurlarına Saldırdılar

Yurt dışına çıkış yapacak olan çift, taşıdıkları alkollü içkilere polis müdahalesi nedeniyle olay çıkardı. Polis memurlarına hakaret eden ve saldıran şahıslar tutuklandı.

19 Mayıs 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda yaşanan olayda, yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan U.D. (E-44) ve eşi U.D. (K-45), yanlarında taşıdıkları alkollü içkiler nedeniyle polisle tartışmaya girdi.

Alkollü içkilerin taşıma sınırını aştığı gerekçesiyle polis tarafından uyarılan U.D., 122 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada iki polis memuruna bağırıp küfür ederek rahatsızlık verdi. Ardından, söz konusu içkileri teslim etmeyi reddedip görevli polislere fiziksel müdahalede bulunarak darp etti ve görevlerini yapmalarını engelledi.

Olay sırasında yanında bulunan eşi U.D. (K-45) ise yine yüksek sesle bağırarak çevreyi rahatsız etti.

Her iki şahıs da suçüstü yakalanarak tutuklandı. Soruşturma devam ediyor