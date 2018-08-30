Ercan'daki eyleminin ağır bilançosu

Ercan Havalimanı'nda hafta içinde gerçekleşen eylem binlerce yolcuyu etkiledi. Yolcuları geren eylem sona erdi, uçuşlar normale döndü ama bilanço ağır oldu.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası tarafından “ek mesaiye girmeme” eylemi Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklandı.

Bakan Tolga Atakan’ın yoğun girişimleri ve sendika ile yaptığı temasların ardından, çalışanlar kuleye çıkarak hizmet verme kararı aldı.

Eylem ile onlarca uçağın uçuş iptaline, otellerde rezervasyon iptaline neden oldu.

Yüzlerce yolcu Ercan’da beklerken, tatili biten turistler de otellere yeniden sevk edildi. Yurt dışında KKTC’ye gelmek için bekleyen çok sayıda yolcu da gelişini iptal etti.

Eylem ile hava ulaşımı tam 5 saat durdu, bu 5 saatin içinde 26 uçuş, 2 bin 410 yolcu ağır şekilde etkilendi.