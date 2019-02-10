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Erdoğan: AKM'ye teröristlerin resimlerini astılar

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Taksim’de AKM’nin temel atma töreninde konuşan Erdoğan, Gezi Direnişi’ni ve cumhuriyet rejimini hedef aldı.
Erdoğan: AKM'ye teröristlerin resimlerini astılar

Taksim’de AKM’nin temel atma töreninde konuşan Erdoğan, Gezi Direnişi’ni ve cumhuriyet rejimini hedef aldı. Gezi Direnişi’nin eski binayı marjinal ideolojilerinin simgesine dönüştürdüğünü söyledi, “teröristlerin resminin asıldığını” iddia etti, yeni binanın “Jakoben zihniyete karşı bir zafer anıtı” olacağını söyledi

Tayyip Erdoğan, yıktıkları Atatürk Kültür Merkezi’nin yerine yapılacak ve içinde millet kıraathanelerine yer verilecek yeni kültür merkezinin temel atma törenine katıldı.

Erdoğan’dan önce kürsüye AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım çıktı. Yıldırım, herkesin merakla geleceği, vakit geçireceği, kültür-sanat etkinliklerinin hayata geçirileceği bir merkez yapacaklarını söyledi.

'Eski binayı marjinal ideolojilerinin sembolü olarak gördüler'

Erdoğan ise konuşmasında kültür merkezine ilişkin veriler aktararak başladı, devamında ise sözü hızla Gezi Direnişi’ne getirdi:Eski binayı kendi marjinal ideolojilerinin sembolü olarak görenler projemizi engellemek için çalıştılar. Projeyi sokakları karıştırarak sabote etmeye çalıştılar. AKM’nin yerine AVM, cami yapacağımız, ismini değiştireceğimiz gibi olmadık yalanlara başvurdular.Bir dikili ağaçları yok. İşleri güçleri engellemek. Ne bilimsel veriler ne raporlar ne de diğer gerçekler yegane temeli provokasyon olanları ikna etmeye yetmiyor. Kültür sanat hassasiyetiyle değil ideolojik bağnazlıkla hareket ediyorlar. Üzüm yemenin değil bağcıyı dövmenin peşindeydiler.

'Teröristlerin resimlerini astılar

Gezi Direnişi’nde AKM’nin üzerine asılan Mustafa Kemal ve Deniz Gezmiş resimlerinin olduğu pankartlar için “teröristlerin resimleri” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:Oraya her türlü teröristlerin resimlerini astılar. Günlerce sokaklarda terör estirirken, her köşe başında bir şehit mezarı bulunan bu kutlu şehrin duvarlarına “Zulüm 1453’te başladı” diye yazarken de buradaki eski metruk binayı bahane olarak kullandılar. Biz, ne Gezi vandallığı döneminde ne de sonrasında bunların tehditlerine boyun eğmedik.

Gezi Direnişi’nde AKM’nin üzerindeki pankartlarda Mustafa Kemal, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya, Karl Marx, Friedrich Engels ve Vladimir Lenin’in resimleri yer alıyordu.

'Jakoben zihniyete karşı bir zafer anıtı olacak'

Erdoğan, AKM’nin beş yıldır milli iradeye kastedenlere verilecek en güzel yanıt ve cumhuriyet rejimine karşı bir zafer olacağını da sözlerine ekledi:Türkiye’yi karanlığa mahkûm etmeye çalışanlara karşı, ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturma idealimizin sembolü bir eser inşa ediyoruz. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, milletin değerleriyle, inancıyla, insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir ‘zafer anıtı’ olacaktır.

Erdoğan, Nuri Demirağ’ın Boğaz Köprüsü Projesi’nin İsmet İnönü tarafından engellendiği iddiasını da cumhuriyet rejimini hedef alan söylemlerine ekledi.

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